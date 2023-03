Suzume, chi interpreterà i protagonisti del film di Makoto Shinkai? Svelati i doppiatori italiani

L'attesa sta finalmente per terminare: il 27 aprile Suzume, il nuovo lungometraggio animato di Makoto Shinkai, arriverà nelle sale italiane.

Ma prima, scopriamo chi presterà le voci ai suoi protagonisti nel doppiaggio italiano.

Suzume è certamente uno dei titoli più attesi9 dei prossimi mesi, e in madrepatria ha già dimostrato di saper tener testa ad altri popolarissimi titoli (Suzume ha superato anche Jujutsu Kaisen 0 al boxoffice giapponese). E adesso è l'account Instagram di Crunchyroll Italia a confermarne la data d'uscita italiana e il cast vocale in uno dei suoi ultimi post.

"Finalmente la porta sta per aprirsi... Il 27 aprile Suzume entrerà nelle sale italiane! Siete pronti al nuovo capolavoro di Makoto Shinkai?!" si legge nel post.

E, andando sul sito di Crunchyroll, appare anche la lista completa dei doppiatori di Suzume:

Suzume Iwato: Chiara Fabiano Souta Munakata: Manuel Meli Tamaki Iwato: Francesca Manicone Tomoya Serizawa: Emanuele Ruzza Daijin Alberto: Vannini Suzume Child: Charlotte Infussi Chika Amabe: Arianna Vignoli Rumi Ninomiya: Eleonora Reti Minoru Okabe: Edoardo Stoppacciaro Miki: Eva Padoan Hitsujiro Munakata: Dario Oppido

Suzume, la recensione: Il nuovo film di Makoto Shinkai colpisce direttamente al cuore

"Dall'altra parte della porta, c'era il tempo in tutta la sua interezza Suzume è una storia di formazione che parla della protagonista diciassettenne Suzume, ambientata in vari luoghi costellati di disastri lungo tutto il Giappone in cui lei deve chiudere le porte che causano tale devastazione" si legge nella sinossi del film "Il viaggio di Suzume inizia in una tranquilla città nel Kyushu (luogo situato nel sudovest del Giappone) quando incontra un giovane uomo che le dice: "Sto cercando una porta". Quel che trova Suzume è una singola porta usurata, situata nel bel mezzo delle rovine come se fosse protetta dalla catastrofe abbattutasi sul luogo. Apparentemente attirata dal suo potere, Suzume ne raggiunge il pomello... le porte iniziano ad aprirsi in tutto il Giappone, scatenando la distruzione su chiunque si trovi nelle vicinanze di esse. Suzume deve chiudere questi portali per prevenire altri disastri".