Suzume: la data di uscita e il poster ufficiale del nuovo film di Makoto Shinkai

Sony Pictures ha appena diffuso la data di uscita e il poster di Suzume, il nuovo acclamato capolavoro del grande regista Makoto Shinkai: la pellicola, distribuita in esclusiva da Warner Bros Pictures Italia, arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 27 aprile 2023.

Suzume: una scena del film

Presentato in anteprima all'ultima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, nella sezione Concorso, il film è certamente uno dei titoli più attesi visto che in madrepatria ha già dimostrato di essere stato in grado di tener testa ad altri popolarissimi titoli come Jujutsu Kaisen 0: The Movie al boxoffice giapponese.

"Dall'altra parte della porta, c'era il tempo in tutta la sua interezza Suzume è una storia di formazione che parla della protagonista diciassettenne Suzume, ambientata in vari luoghi costellati di disastri lungo tutto il Giappone in cui lei deve chiudere le porte che causano tale devastazione", si legge nella sinossi della pellicola di Shinkai.

Suzume: una scena del film

"Il viaggio di Suzume inizia in una tranquilla città nel Kyushu (luogo situato nel sudovest del Giappone) quando incontra un giovane uomo che le dice: 'Sto cercando una porta'. Quel che trova Suzume è una singola porta usurata, situata nel bel mezzo delle rovine come se fosse protetta dalla catastrofe abbattutasi sul luogo. Apparentemente attirata dal suo potere, Suzume ne raggiunge il pomello... le porte iniziano ad aprirsi in tutto il Giappone, scatenando la distruzione su chiunque si trovi nelle vicinanze di esse. Suzume deve chiudere questi portali per prevenire altri disastri".