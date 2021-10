Susan Sarandon è la regina della musica country nel teaser di Monarch

Susan Sarandon non permetterà a niente e nessuno di intralciare l'impero della musica country nel primo teaser di Monarch, dramma musicale della Fox. Anche Trace Adkins, Anna Friel e Beth Ditto fanno parte della famiglia Roman, "la prima famiglia della musica country."

"Questa è la nostra occasione per mostrare al mondo che l'eredità della famiglia Roman continuerà dopo di me", esclama Dottie Cantrell Roman, interpretata da Susan Sarandon, nel teaser.

Creato da Melissa London Hilfers, Monarch è descritto come un dramma multigenerazionale ambientato in Texas incentrato sulla prima famiglia del country, i Romans. La famiglia è guidata dalla talentuosa, ma difficile regina del country Dottie Cantrell Roman (Susan Sarandon). Con l'amato marito Albie, Dottie ha creati una vera e propria dinastia del country. Ma anche se il nome Roman è diventato sinonimo di autenticità, il successo della famiglia si fonda su una bugia. E quando il regno incontrastato musicale viene messo a rischio, l'erede Nicolette "Nicky" Roman (Anna Friel) non si fermerà di fronte a niente per proteggere l'eredità familiare e il proprio successo.

Melissa London Hilfers scriverà e produrrà Monarch, mentre Michael Rauch sarà lo showrunner e produttore esecutivo. La serie debutterà su Fox con uno speciale evento di due notti che inizierà domenica 30 gennaio 2022 e proseguirà martedì 1 febbraio.

Prossimamente vedremo Susan Sarandon nel biopic di John Kennedy Toole biopic The Butterfly in the Typewriter. Anna Friel si prepara ad apparire nella miniserie The Box, di Adi Hasak.