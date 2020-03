Survive The Night: Bruce Willis è vecchio, arrabbiato e pericoloso nel trailer

Bruce Willis è un vecchio criminale in difficoltà che tiene in ostaggio un giovane medico nel trailer del thriller Survive The Night.

L'indomito Bruce Willis torna protagonista del trailer del thriller Survive The Night, dove interpreta un criminale vecchio e pericoloso. Nel film, Bruce Willis è affiancato dalla star di One Tree Hill Chad Michael Murray che interpreta un medico in difficoltà quando la sua casa viene invasa da un gruppo di criminali che prendono in ostaggio lui e la sua famiglia perché necessitano di un intervento medico dopo una rapina finita male.

Survive The Night dovrebbe approdare in digitale il 22 maggio negli USA.

Bruce Willis sarà prossimamente protagonista di Cosmic Sin, pellicola incentrata su un gruppo di guerrieri e scienziati che devono lottare per proteggere l'umanità da una specie aliena ostile con il potere di infettare e prendere il controllo degli esseri umani.