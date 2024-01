Supersex: il teaser della serie su Rocco Siffredi con protagonista Alessandro Borghi

Netflix ha condiviso online il teaser ufficiale della serie Supersex, il progetto con Alessandro Borghi nel ruolo del pornodivo Rocco Siffredi.

Nel video si vedono alcune sequenze del progetto, che verrà presentato in anteprima alla Berlinale, anticipando così che sullo schermo ci sarà spazio anche per flashback che mostreranno l'infanzia di Siffredi, oltre a mostrare la sua ascesa verso il successo.

I primi dettagli del progetto

La serie Supersex arriverà su Netflix il 6 marzo 2024.

La prima stagione è composta da 7 episodi, e il progetto è creato e scritto da Francesca Manieri, oltre ad essere prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay.

Diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini, Francesca Mazzoleni, Supersex è liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi. La sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l'amore, un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall'infanzia e ci svela come e perché Rocco Tano - un semplice ragazzo di Ortona - è diventato Rocco Siffredi la pornostar più famosa al mondo.

Berlino 2024: Supersex, serie Netflix su Rocco Siffredi, e Love Lies Bleeding con Kristen Stewart in programma

Alessandro Borghi interpreta Rocco Siffredi, Jasmine Trinca è Lucia, un personaggio femminile di finzione che rappresenta la sintesi di molte donne con cui Rocco ha avuto una relazione nella sua vita, Adriano Giannini interpreta Tommaso, il fratellastro di Rocco, mentre Saul Nanni veste i panni di Rocco ragazzo. Nel cast anche Enrico Borello (Gabriele), Vincenzo Nemolato (Riccardo Schicchi), Gaia Messerklinger (Moana), Jade Pedri (Sylvie) e Linda Caridi (Tina).