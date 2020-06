Supernatural: la quinta stagione su Spike da stasera

A grande richiesta dei fan, per la prima volta da stasera su Spike, il canale di Viacom International Media Networks Italia - sul canale 49 del digitale terrestre (DTT) sul 26 di Tivùsat e sul 169 di Sky - per tutta l'estate vanno in onda gli episodi dalla quinta stagione alla 10° di Supernatural.

Jensen Ackles e Jared Padalecki portano alla luce i resti di una bicicletta che apparteneva al bambino il cui spirito infesta le acque del lago in 'Morte nell'acqua'

Il cammino dei fratelli nella serie dark fantasy americana più longeva della tv - in onda su Spike dal lunedì al venerdì - è stato lungo, irto di pericoli e ricco di avvenimenti sorprendenti. La serie è riuscita, episodio dopo episodio, a tenere con il fiato sospeso il grande pubblico. A partire dal 15 giugno e per tutta l'estate i fratelli Sam e Dean Winchester combatteranno una nuova battaglia fra il bene e il male.

Lucifero si risveglierà e, come tutti gli angeli, avrà bisogno di un corpo umano in cui vivere. La scelta ricadrà su un uomo con un passato crudele e desideroso di vendetta. È da qui che ha inizio l'Apocalisse. I due fratelli sono gli unici che potranno ristabilire la pace e sconfiggere, ancora una volta, l'incarnazione del male.