Supernatural 15: Genevieve Padalecki guest star di uno degli episodi

Supernatural 15, l'ultima stagione della serie, avrà tra le sue guest star anche Genevieve Padalecki che riprenderà il ruolo di Ruby.

L'attrice, come sapranno bene i fan, è la moglie di uno dei due interpreti dei fratelli Winchester, Jared Padalecki.

L'episodio intitolato Destiny's Child, in onda sugli schermi americani il 23 marzo, potrà quindi contare sul ritorno dell'affascinante demone. Genevieve Padalecki affiancherà in scena Danneel Ackles, consorte del collega del marito, che sarà invece l'angelo Anael/Jo.

La quindicesima stagione di Supernatural ritornerà in onda sul piccolo schermo dal 16 marzo.

La sinossi della puntata anticipa: "La ricerca di un oggetto che potrebbe aiutare i Winchester contro Dio porta Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles) a bussare alla porta di Jo (Danneel Ackles) e a un segreto che potrebbe essere morto con Ruby (Genevieve Padalecki). Nel frattempo Castiel (Misha Collins) chiede a Jack (Alexander Calvert) di fare l'innimaginabile per aiutare i fratelli nella loro missione".

La serie creata da Eric Kripke si concluderà con il ventesima puntata della quindicesima stagione.