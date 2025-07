Superman vola alto e supera L'uomo d'acciaio: debutto record al box office per il nuovo film DC

Con un'apertura da 123 milioni di dollari in Nord America, il reboot diretto da James Gunn stabilisce un nuovo primato per un film standalone dedicato all'Ultimo Figlio di Krypton.

Il ritorno di Superman al cinema si apre con il botto. Secondo quanto riportato da Deadline, il nuovo cinecomic diretto da James Gunn ha incassato 123 milioni di dollari durante il suo primo weekend di programmazione negli Stati Uniti e in Canada, superando il precedente record stabilito da L'uomo d'acciaio nel 2013 (116,6 milioni).

La pellicola ha incassato 37 milioni di dollari solo nella giornata di sabato, segnando un calo contenuto del 34% rispetto al venerdì: un segnale positivo che conferma un ottimo passaparola tra il pubblico.

Un traguardo storico per Superman

Si tratta del miglior esordio nordamericano per un film incentrato unicamente su Superman. Anche se Batman v Superman: Dawn of Justice rimane in cima con i suoi 166 milioni, quel film contava sulla presenza congiunta del Cavaliere Oscuro, interpretato da Ben Affleck.

Superman e Krypto

Per James Gunn, Superman rappresenta il secondo miglior weekend di apertura della sua carriera da regista, superato solo da Guardiani della Galassia Vol. 2, che nel 2017 incassò 146,5 milioni.

I numeri sono ancora più significativi se si considera l'incertezza che ha accompagnato le proiezioni pre-release. Le stime iniziali oscillavano tra i 90 e i 200 milioni, alimentando aspettative poco realistiche. Il risultato finale, comunque, è nettamente superiore alle previsioni più conservative.

Fonti vicine alla produzione escludono che le polemiche sorte attorno ad alcuni commenti social di Gunn abbiano influenzato negativamente gli incassi: "Le aree più conservative stanno comunque rispondendo bene, in linea con la media dei film d'avventura per famiglie con rating PG-13", riporta Deadline.

"Per un film standalone su Superman - senza Batman né grandi crossover - superare quota 120 milioni è già di per sé un enorme traguardo", prosegue il report.

Le basi per un successo duraturo

Il film potrebbe continuare a performare molto bene anche nelle prossime settimane. L'uomo d'acciaio, ad esempio, mantenne un'ottima tenuta nel tempo, e Superman sembra seguire la stessa traiettoria. Le recensioni, sia della critica che del pubblico, sono per lo più entusiastiche: il CinemaScore è alto, e anche il PopcornMeter indica un livello di gradimento sopra la media.

Superman: David Corenswet e Rachel Brosnahan in una scena

Distribuito da Warner Bros. Pictures, Superman è il primo tassello ufficiale del nuovo DC Universe orchestrato da Gunn e Peter Safran sotto l'etichetta DC Studios. Il film propone una versione rinnovata dell'iconico supereroe, con un tono che mescola spettacolarità, ironia e profondità emotiva.

A vestire i panni del protagonista è David Corenswet, nel doppio ruolo di Superman e Clark Kent. Al suo fianco, Rachel Brosnahan interpreta Lois Lane, mentre Nicholas Hoult dà volto a un inedito Lex Luthor. Completano il cast Edi Gathegi, Nathan Fillion, Anthony Carrigan, Isabela Merced, Sara Sampaio, Skyler Gisondo, Alan Tudyk, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Milly Alcock, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell.

Il film è attualmente in programmazione nelle sale italiane e internazionali, e rappresenta il primo vero banco di prova per il rilancio cinematografico dell'universo DC.