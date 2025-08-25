Superman, David Corenswet conquista tutti con il video del suo provino: "Non poteva essere nessun altro"

Un video casalingo che ritrae l'interprete di Superman, David Corenswet, intento a preparare l'audizione per il film di James Gunn è stato diffuso in rete, diventando prontamente virale. Il video, che mostra l'attore provare le proprie battute con la moglie, lascia chiaramente intendere che Corenswer era l'uomo giusto per interpretare il mitico supereroe fin dal principio.

Nel filmato diffuso su Youtube da 21 Casting, Corenswet si avvicina alla telecamera prima di indossare il costume di Clark Kent e recitare la scena dell'intervista con la moglie Julia Warner che legge la parte di Lois Lane.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La gioia dei fan per aver trovato il "loro" Clark Kent

"Rimarrete sicuramente a bocca aperta per l'audizione di David Corenswet. Questo tizio trasuda quelle vibrazioni da Superman", ha commentato un fan su X postando un'immagine di Corenswet nella serie Netflix The Politician in cui il suo personaggio veniva paragonato al supereroe DC.

"L'appassionato Corenswet è nato per interpretare Superman! È Clark Kent!" ha esclamato un altro utente. "Che audizione video incredibile!"

L'utente Josh Loden ha scritto: "Potete sempre distinguere chi ha frequentato la Juilliard da chi non lo ha fatto. Corenswet è un attore di teatro ed è grandioso. Si è ispirato così tanto a Christopher Reeve che è pazzesco. Inoltre, se non avete visto i suoi progetti studenteschi e i suoi cortometraggi, vi state perdendo qualcosa. Sono assolutamente fantastici."

David Corenwset nei panni di Superman

Il risultato dell'impegno di David Corenswet lo commentiamo nella nostra recensione di Superman. Lo stesso James Gunn ha affermato in un'intervista a GQ di essere stato immediatamente convinto dal video dell'audizione di Corenswet. "Da subito è diventato l'uomo da battere, se devo dire la verità".

Nella stessa intervista, Corenswet ha aggiunto: "James mi ha detto che la cosa che lo ha sorpreso, che inizialmente ha significato qualcosa per lui, è stato l'umorismo che ho portato in quella prima scena. L'ho subito interpretata nell'ottica dei film con cui sono cresciuto, ovvero Cantando sotto la pioggia, La signora del venerdì e i film di Fred Astaire e Ginger Rogers. Solo i tempi, il tono e lo stile dell'umorismo... e si è scoperto che era proprio quello che stava cercando".

E il successo al botteghino di Superman sembra avergli dato ragione: a oggi il film ha incassato 347 milioni di incassi domestici e oltre 604 milioni globali, permettendo a Gunn di proseguire con serenità il suo sviluppo del nuovo DC Universe.