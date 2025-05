Superman, tutto pronto: ecco quando uscirà il nuovo trailer del film di James Gunn

James Gunn aveva lasciato intendere con le sue dichiarazioni sui social media che il nuovo trailer di Superman non era troppo lontano dall'essere pubblicato online, e ora abbiamo la conferma che verrà diffuso in streaming questo mercoledì.

Un cartellone pubblicitario volto a sponsorizzare il primo film del nuovo DCU è stato avvistato a Time Square a New York, rivelando la data d'uscita del trailer insieme a un nuovo teaser con alcune brevi riprese dedicate al protagonista David Corenswet mentre spicca il volo.

In risposta a un fan su Threads che ha chiesto quando vedremo il "trailer 2.5", Gunn ha detto: "Non avete ancora visto l'1.0 - solo un teaser e uno sneak peek. Non vedo l'ora di mostrarvi il full trailer!".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'inizio della nuova DC: da Superman a Supergirl, passando per Peacemaker

Superman: David Corenswet stringe la mano a un androide

Superman è interpretato anche da Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, Isabel Merced nel ruolo di Hawkgirl, Nathan Fillion nel ruolo della Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho.

Superman: David Corenswet e Rachel Brosnahan in una scena del film

Sara Sampaio è a bordo nel ruolo dell'assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpreteranno "Ma" e "Pa" Kent, mentre è stato confermato il debutto della Supergirl di Milly Alcock prima del suo film solista, Woman of Tomorrow.

Pochi giorni fa è stato pubblicato inoltre il primo trailer della seconda stagione di Peacemaker, il quale sembrerebbe confermare in che modo il personaggio di John Cena verrà introdotto nel nuovo DC Universe di James Gunn, dopo che gli eventi della prima si svolgevano nel corso della continuity del DCEU.