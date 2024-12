Superman: il teaser del trailer anticipa la Fortezza della Solitudine, prime foto di Rachel Brosnahan

Rachel Brosnahan ha condiviso in rete le sue prime foto dall'evento stampa di lancio del trailer tenutosi ieri, nel frattempo un breve teaser anticipa quello che ci aspetta giovedì alle ore 15 quando il trailer sarà disponibile on line.

Hype alle stelle per il trailer di Superman presentato ieri ai media di tutto il mondo e in arrivo giovedì 19 dicembre alle ore 15. In attesa del nostro resoconto dettagliato all'evento, un primissimo teaser del trailer uscito poche ore fa anticipa la Fortezza della Solitudine mentre è ancora fitto il mistero sul contenuto del promo del film di James Gunn. Ma in rete arrivano anche le foto di Rachel Brosnahan, interprete di Lois Lane, anche lei presente all'evento.

Partiamo dal teaser trailer, diffuso da James Gunn in persona, che non rivela molto, ma mostra quello che sembra essere il nostro primo sguardo all'interno della Fortezza della Solitudine. Sentiamo il vento che soffia in sottofondo mentre una versione gelata dell'iconico logo dell'Uomo d'Acciaio appare in primo piano al centro.

Insieme al teaser del trailer è stata pubblicata una nuova sinossi di Superman in cui si legge: "Nel suo stile caratteristico, James Gunn racconta il supereroe originale nel nuovo universo DC in una pellicola che mescola azione epica, umorismo e sentimento, offrendo un Superman guidato dalla compassione e da un fede intrinseca nella bontà del genere umano."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Rachel Brosnahan

L'interprete di Lois Lane, Rachel Brosnahan, ha alimentato l'hype per l'evento pubblicando il poster di Superman mentre dal suo account fan sono state diffuse le sue foto alla presentazione del trailer che la vedono più radiosa che mai.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Successivamente sono state pubblicate sui social media alcune reazioni vaghe senza particolari dettagli. È possibile che ai membri della stampa che hanno visto il teaser sia stato chiesto di non condividere alcuna anticipazione in vista del lancio di giovedì 19.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

David Corenset è il nuovo Superman scelto da James Gunbn. nnel cast del cinecomic troviamo, inoltre, inoltre, Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, Nicholas Hoult in quelli di Lex Luthor, Isabel Merced è Hawkgirl, Nathan Fillion interpreterà la Lanterna Verde Guy Gardner, Edi Gathegi apparirà nel ruolo do Mr. Terrific e Anthony Carrigan sarà Metamorpho.

Sara Sampaio è nel cast nel ruolo dell'assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, mentre Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpreteranno "Ma" e "Pa" Kent, ed è stato confermato che Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto prima del suo film Woman of Tomorrow.