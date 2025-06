Superman: tantissime scene inedite nel nuovo trailer, il film è completo al 100%

Il regista James Gunn ha confermato ai fan che il lavoro sugli effetti speciali del film è terminato e la pellicola è pronta per uscire in sala

Superman sbarcherà nelle sale di tutto il mondo tra poco più di un mese e il regista James Gunn ha annunciato che i lavori sugli effetti visivi della pellicola sono stati ufficialmente completati.

Il co-CEO dei DC Studios ha condiviso la notizia sui social media, insieme a uno scatto dietro le quinte di alcuni membri del cast del Daily Planet, tra cui le star David Corenswet e Rachel Brosnahan.

"L'ultimo shot di effetti visivi è stato completato e inserito in Superman", ha scritto Gunn. "Ora abbiamo finito al 100%. Grazie a tutti i miei collaboratori! È stata una gioia. E per tutti voi, non vedo l'ora che possiate vedere il film l'11 luglio". Superman uscirà nelle sale italiana due giorni prima che negli Stati Uniti, il 9 luglio.

Il nuovo spot TV ricco di sequenze inedite

Superman: Lois Lane (Rachel Brosnahan) e il team del Daily Planet in una still dal trailer

Nel frattempo sono stati condivisi online un paio di nuovi spot televisivi andati in onda ieri sera durante le finali NBA. Uno di questi lo trovate di seguito e al suo interno è possibile distinguere un bel po' di nuove immagini.

Superman: Nicholas Hoult è Lex Luthor sul set

Oltre a alcune sequenze inedite di Lex Luthor che esprime il suo disprezzo per "l'essere più potente del pianeta Terra", viene mostrato in maniera più estesa lo scontro nello stadio tra l'Uomo d'Acciaio e Ultraman, più ad altre scene tra Clark Kent e Lois Lane che interagiscono con i loro colleghi del Daily Planet.

Superman è interpretato da David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/Superman, Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Isabel Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi nel ruolo di Mr. Terrific e Nathan Fillion nel ruolo della Lanterna Verde Guy Gardner. Sara Sampaio è a bordo nel ruolo dell'assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpreteranno "Ma" e "Pa" Kent, mentre è stato confermato il debutto di Supergirl di Milly Alcock prima del suo film solista in uscita nel 2026.