Superman: Michael Rosenbaum, ex Lex Luthor in Smallville, è stato coinvolto nel film da James Gunn

Michael Rosenbaum ha fatto parte del cast della serie Smallville con il ruolo dell'iconico villain Lex Luthor e, durante un recente evento, ha rivelato di essere stato coinvolto in Superman, il nuovo film tratto dai fumetti della DC.

L'attore, durante il Fan Expo di Dallas, ha confermato che James Gunn lo ha voluto tra le persone impegnate nella realizzazione della nuova avventura di Clark Kent.

Il coinvolgimento della star di Smallville

Michael Rosenbaum, rispondendo a una domanda sul DC Universe, ha spiegato che sarà presente, seppur in un modo molto limitato, in Superman: "James mi ha chiesto di fare qualcosa di divertente, quindi ho un paio di battute a cui darò voce".

Michael Rosenbaum nel ruolo di Lex Luthor della serie TV Smallville

L'ex interprete di Lex non apparirà quindi sullo schermo, ma non ha nemmeno escluso un suo ritorno nel DC Universe. Gunn, infatti, potrebbe coinvolgerlo anche in futuro: "Non c'era nulla in questo, ma è a capo della DC, quindi penso possa infilarmi dentro in un film o qualcosa di simile".

Rosenbaum ha un lungo rapporto con i progetti tratti dai fumetti della DC: dopo sette stagioni come star di Smallville, l'attore ha doppiato The Flash in Justice League.

L'amicizia con Gunn

Michael è grande amico del filmmaker che, insieme a Peter Safran, sta delineando il futuro del DC Universe e, in passato, ha avuto la parte di Martinex nella trilogia di Guardiani della Galassia realizzata per i Marvel Studios.

L'attore ha spiegato: "Qualsiasi cosa mi venga proposta la valuto e, se non è troppo sciocca o se mi fa ridere, o se penso che potrei fare un lavoro davvero buono o penso di poter lasciare il segno, la faccio".

Rosenbaum ha inoltre un legame speciale con il film Superman: il progetto con star David Corenswet verrà distribuito nelle sale americane il giorno del suo compleanno. Michael ha lodato il regista del progetto ribadendo: "Lui è uno dei miei migliori amici ed è davvero leale. Penso abbia avuto una visione grandiosa".