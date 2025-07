Superman: già svelata l'identità di Ultraman dopo le prime proiezioni

I fan si erano lanciati in diverse teorie per scoprire e decifrare l'identità del villain e in molti avevano addirittura indovinato

Superman è uscito nelle sale da pochi giorni, ma gli spoiler sono sempre più difficili da evitare sui social media. Siti web come X, Reddit e TikTok sono stati inondati di fughe di notizie e, anche se vi forniremo una copertura approfondita degli spoiler nel corso della settimana, ci sono alcune rivelazioni che sappiamo che molti di voi saranno ansiosi di conoscere subito.

Ultraman è stato uno dei più grandi misteri del nuovo film di James Gunn fin da quando hanno iniziato a circolare le prime immagini dal set. Nei fumetti è una minaccia importante per il Multiverso nonché il leader del Sindacato del Crimine, ma nel film di Gunn assume tutta un'altra connotazione.

Ovviamente vi invitiamo a non proseguire nella lettura se non volete rovinarvi la sorpresa al cinema. Da qui in avanti potrete incappare in SPOILER , specialmente sull'identità del personaggio misterioso. Qualora decideste di fermarvi qui, potete leggere la nostra recensione di Superman, priva di spoiler.

Chi è davvero l'Ultraman che vediamo nel film di James Gunn?

Superman: David Corenswet in azione dopo una catastrofe

Da tempo circolano voci sulla vera identità di Ultraman nel DCU, e ora tutti coloro che hanno già visto Superman al cinema sanno che questa particolare versione del villain è in realtà un clone dello stesso Kal-El controllato da Lex Luthor e privo di una volontà propria.

Superman: David Corenswet, Frank Grillo in una scena

Lex lo controlla attraverso una serie di comandi codificati, con David Corenswet che interpreta il doppio ruolo dell'Uomo d'Acciaio e del suo doppelganger (c'è solo una differenza nel look, con il cattivo che ha i capelli lunghi e una pelle leggermente più pallida in stile Bizarro).

Durante la battaglia finale, Superman sconfigge Ultraman gettandolo nel buco nero che si apre sotto Metropolis. Non c'è nulla che suggerisca che il clone muoia, ma nemmeno segni evidenti che confermino o lascino intendere che tornerà come Bizarro. Gunn sembra aver lasciato la porta aperta a questa eventualità e, in ogni caso, gli scoopers avevano ragione sul fatto che fosse un clone dello stesso Superman. Di seguito potete visualizzare anche un'immagine dello scontro tra Ultraman e Superman trapelata in rete.