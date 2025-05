Superman: svelata l'identità di uno dei personaggi più misteriosi del film di James Gunn

Fino ad oggi l'identità di questo personaggio era stata etichettata semplicemente con il nome di Baby Joey, ma di chi si tratta in realtà?

Man mano che ci avviciniamo all'uscita del film Superman di James Gunn, il merchandising che continua ad arrivare sugli scaffali comincia ad essere molto più rivelatore.

La scorsa settimana sono state condivise online alcune foto del set del Laboratorio Luthorcorp con le action figure di Superman (David Corenswet), Mr. Terrific (Edi Gathegi), Metamorpho (Anthony Carrigan) e Lex Luthor (Nicholas Hoult) con la sua tuta verde; il set comprendeva anche Krypto e un misterioso neonato verde indicato come il dispettoso "Baby Joey".

Si è ipotizzato potesse trattarsi della stessa creatura vista nei vari trailer mostrati dalla Warner, o forse anche del clone non ancora maturo dell'Uomo d'Acciaio di Luthor, alias Ultraman, alias il Martello di Boravia.

Svelata l'identità di Baby Joey?

Superman: Metamorpho in una scena del trailer

Gli appassionati di fumetti della DC Comics hanno subito sottolineato che il figlio mutante di Metamorpho si chiama Joey Mason e, secondo l'insider My Time To Shine Hello, si tratterebbe proprio di lui.

Superman: David Corenswet stringe la mano a un androide

A quanto pare, nel corso della storia raccontata da James Gunn, Luthor rapirà il bambino per usarlo come leva contro Metamorpho, che sarà quindi costretto a tenere prigioniero l'Uomo d'Acciaio trasformando il suo corpo in Kryptonite.

I fan si chiedevano in che modo Metamorpho sarebbe stato inserito nella storia (non sembrava essere associato ai membri della Justice Gang), quindi questo spiegherebbe anche come il personaggio sarà utilizzato, almeno inizialmente. Ci aspettiamo che alla fine del film recuperi suo figlio e si allei con Superman.

Superman: David Corenswet e Rachel Brosnahan in una scena del film

Il nuovo Lex Luthor di Nicholas Hoult sarà diverso dai precedenti

Nel corso di un'intervista, Nicholas Hoult ha condiviso alcune riflessioni sulla sua versione di Lex Luthor, promettendo un approccio diverso rispetto a quelli già visti al cinema.

"Superman è quasi inarrestabile, quindi il suo antagonista deve trasmettere un senso di minaccia credibile. Il mio Lex è ossessivo, determinato, implacabile. C'è un'emozione costante che lo guida in tutto ciò che fa", ha spiegato l'attore.

Hoult ha anche parlato del rapporto del personaggio con la tecnologia e la scienza, elementi che lo rendono pericoloso in modo del tutto umano: "Lavora con strumenti e conoscenze scientifiche che vanno oltre l'immaginazione. Ha speso la vita cercando di migliorare sé stesso, costruendo la propria immagine e coltivando il suo intelletto. Nella sua visione distorta, tutto questo è stato fatto per il bene dell'umanità".