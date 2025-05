Superman: James Gunn chiarisce i dubbi sul ruolo di Rick Flag Sr.

Il debutto del trailer di Superman ha suscitato alcune domande tra i fan della DC e il regista James Gunn, che è stato anche sceneggiatore del film, ha ora condiviso alcune risposte.

Tra i quesiti ricevuti dal filmmaker online c'è in particolare quello legato all'incarico che Rick Flag Sr. avrà nella storia.

La situazione di Flag Sr

Nella stagione 2 della serie Peacemaker, in arrivo sugli schermi americani ad agosto, il personaggio affidato a Frank Grillo è infatti il direttore di ARGUS.

Nel trailer di Superman si può vedere Lois Lane mentre ricorda a Clark Kent che il Segretario della Difesa sta controllando le sue azioni e nell'inquadratura appare anche Rick Flag Senior.

Alcuni fan hanno pensato che fosse proprio il personaggio di Grillo a ricoprire quella carica, probabilmente dopo aver ricevuto una promozione.

Il regista James Gunn, su Threads, ha quindi voluto chiarire la situazione dichiarando: "Lui è a capo di ARGUS. Ma lavora accanto al Segretario della Difesa, il Generale Mori".

In una precedente intervista Grillo aveva paragonato Flag Sr. a Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson nel MCU, sostenendo che il personaggio avrà un ruolo centrale nei prossimi progetti tratti dai fumetti della DC.

Il ritorno di Superman

A produrre il ritorno del supereroe sono Peter Safran e Gunn, responsabili dei DC Studios.

Il cast della nuova avventura di Superman è composta da David Corenswet ("Twisters", "Hollywood") nella parte di Clark Kent, Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") come Lois Lane, e Nicholas Hoult (la saga di "X-Men", "Giurato numero 2") nei panni di Lex Luthor.

Tra gli interpreti ci saranno anche Edi Gathegi ("For All Mankind"), Anthony Carrigan ("Barry", "Gotham"), Nathan Fillion (la saga dei "Guardiani della galassia", "The Suicide Squad"), Isabela Merced ("Alien Romulus"), Skyler Gisondo ("Licorice Pizza", "Booksmart"), Sara Sampaio ("At Midnight"), María Gabriela de Faría ("The Moodys"), Wendell Pierce ("Selma", il "Jack Ryan" di Tom Clancy), Alan Tudyk ("Andor"), Pruitt Taylor Vince ("Bird Box") e Neva Howell ("Greedy People").

I produttori esecutivi di Superman sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming ("The Last of Us"), ai montatori William Hoy ("The Batman"), Jason Ballantine (i film di "IT", "The Flash") e Craig Alpert ("Deadpool 2", "Blue Beetle").