Superman, il sequel Man of Tomorrow adatterà questa scena emblematica dei fumetti?

Sembra che James Gunn ha anticipato una delle scene che girerà per il sequel del film DCU e i fan dei fumetti saranno molto felici di scoprire di cosa si tratta

Le riprese di Man of Tomorrow, il sequel di Superman, cominceranno molto presto, ma il regista James Gunn pare abbia già anticipato una delle sue scene, che dovrebbe rimandare a una storia cult dei fumetti.

Dopo il successo del primo film, Gunn ha tutta l'intenzione di spingersi oltre con il sequel che vedrà apparentemente Clark Kent e Lex Luthor uno al fianco dell'altro per sconfiggere una nuova minaccia.

All-Star Superman #5, una scena dal fumetto

James Gunn omaggerà ancora le pagine di All-Star Superman

Secondo una voce diffusa su X da Superman Saga News, Gunn avrebbe in programma di girare una scena in carcere alla fine di questo mese, per la quale saranno necessarie oltre 100 comparse: le riprese si svolgeranno in parte in una vera prigione e, in seguito, in uno studio cinematografico.

Potrebbe trattarsi di una semplice evasione o, con un po' di fortuna, di un adattamento di All-Star Superman n. 5 di Grant Morrison e Frank Quitely. In quel numero, un maldestro Clark Kent fa visita a Lex in prigione per un articolo sul Daily Planet, usando segretamente i suoi poteri per salvare ripetutamente il cattivo quando scoppia una rivolta.

Superman: David Corenswet e Nicholas Hoult in una sequenza

Superman e Lex Luthor saranno alleati in Man of Tomorrow

L'immagine promozionale del sequel, ha confermato che Superman e Lex si scontreranno sia come nemici che come alleati, e che quest'ultimo indosserà finalmente sullo schermo la sua iconica armatura da guerra verde e viola. Il vero grande antagonista del sequel sarà Brainiac, poiché James Gunn intende presentare Lex sotto una luce più eroica in questo nuovo capitolo della saga.

Al momento, l'accordo di Lex con Rick Flag lo ha portato a essere trasferito dal Belle Reve, pieno di metaumani, al carcere di massima sicurezza di Van Kull, e sembra che passeremo un po' di tempo con lui in quest'ultimo prima che Lex riesca in qualche modo a guadagnarsi la libertà.

Quando esce al cinema il sequel di Superman

Man of Tomorrow, diretto da James Gunn, ha una data di uscita fissata per il 7 luglio 2027; si tratta della continuazione della nuova "Superman Saga" del DC Universe e riporterà in scena personaggi come Lex Luthor, con una storia che amplia quanto visto nel primo film piuttosto che essere un semplice "Superman 2" tradizionale.