Superman: sembra che sia stata svelata l'origine del globo rosa nel cielo

Il nostro primo sguardo a Superman è arrivato sotto forma di immagine ufficiale, anche se è stato molto più divisivo rispetto alla maggior parte delle prime anteprime. L'intenzione era quella di mostrare quanto fosse diverso questo Uomo d'Acciaio, con l'eroe che si allacciava gli stivali, uno alla volta. Purtroppo, l'immagine non era particolarmente lusinghiera e le azioni apparentemente rilassate di Superman apparivano discutibili, con un'enorme sfera luminosa che creava il caos all'esterno.

Secondo lo scooper @MyTimeToShineH , non c'è nulla di così eccitante. Infatti, a quanto sembra, la grande palla rosa nel cielo che abbiamo visto dietro Superman appena è stata pubblicato il primo scatto del film e che poi è stata mostrata anche nel trailer sarebbe un buco nero creato da Lex Luthor.

Il mistero del globo rosa in Superman

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

Sebbene questo abbia senso, sappiamo che non è esattamente quello che molti speravano. Inoltre, ci si chiede perché Superman si scambi un bacio con Lois Lane mentre un buco nero aleggia sulla sua città. Il regista James Gunn avrà sicuramente tenuto conto di questo aspetto.

Il reboot dei DC Studios non si preannuncia come quello che ci si aspetterebbe da un film su Superman, ma questo non è necessariamente un male. Gunn sta abbracciando i fumetti, compresi gli elementi più bizzarri del mondo di questo personaggio, un elemento che darà a questa avventura un'atmosfera molto diversa rispetto a Man of Steel di Zack Snyder.

Superman, il primo lungometraggio dei DC Studios ad arrivare sul grande schermo, approderà nelle sale di tutto il mondo quest'estate distribuito da Warner Bros. Pictures. Nel suo stile caratteristico, James Gunn affronta il supereroe originale nel nuovo universo DC con una singolare miscela di azione epica, umorismo e cuore, offrendo un Superman guidato dalla compassione e da un'intrinseca fiducia nella bontà del genere umano.

Il ruolo di Clark Kent è stato affidato a David Corenswet che ovviamente vestirà anche i panni di Superman, Rachel Brosnahan sarà Lois Lane e Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor.

Nel cast anche Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell e Milly Alcock. Superman arriverà nelle sale l'11 luglio 2025.