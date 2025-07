Superman, scaduto l'embargo ecco le prime reazioni: “Un inizio fantastico per i nuovi DC Studios”

Superman volerà nei cinema domani 9 luglio per riaccendere la passione dei fan nei confronti delle avventure dell'Uomo d'Acciaio, eroe senza macchia e senza paura reinterpretato in chiave moderna dal regista James Gunn. Nuovo cast, nuove ideologie, ma con un'attenzione rigorosa ai fumetti DC. Gradiranno i fan la versione di Gunn che rilancerà ufficialmente il nuovo DCU? Lo sapremo a breve. Nel frattempo dopo la fine dell'embargo sui social media, le prime reazioni della critica si sono fatte strada su X e sembrano decisamente positive.

James Gunn è alla prova del nove con Superman, primo film che ha firmato direttamente da quando è diventato co-CEO dei DC Studios insieme al produttore Peter Safran. A febbraio il regista ha dichiarato all'Hollywood Reporter: "La gente è alla ricerca di eroi in questo momento. Cerca valori come la bontà, cerca persone che siano esseri umani buoni e perbene. E Superman è proprio questo."

Una scena di Superman

Le prime reazioni su X

"Un inizio fantastico per i nuovi DC Studios", ha scritto Erik Davis di Fandango. Perri Nemiroff di Collider ha invece specificato: "Il film è ricco di scene d'azione esaltanti e di umorismo e leggerezza ben utilizzati".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il critico cinematografico Bryan Sudfield ha elogiato Superman definendolo un adattamento "audace ma fedele" dell'icona DC. Ha aggiunto che l'interpretazione di Gunn è risultata unica, pur rimanendo fedele alle radici del personaggio.

"Superman vola alto con cuore, umorismo e stile: un'interpretazione audace ma fedele dell'eroe iconico", ha scritto su X. "James Gunn dà un tono nuovo, rendendo omaggio all'eredità del personaggio, e David Corenswet brilla per sincerità e forza. Un inizio promettente ed entusiasmante per la nuova era della DC."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il giornalista Brandon Davis ha elogiato su X l'interpretazione di David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio, aggiungendo che la sua alchimia con Rachel Brosnahan è "un'eccellente spinta" per la storia.

"David Corenswet fornisce un'interpretazione eccezionale di Superman con sincerità, eroismo, purezza e tratti ispiratori", ha scritto. "L'alchimia tra Corenswet e Rachel Brosnahan nei panni di Clark e Lois è fuori scala."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Superman ci ricorda che Clark Kent è sempre stato un faro di speranza e di bontà che può esistere in questo mondo" scrive Rachel Leishman. "La visione di James Gunn è un fumetto che prende vita e porta leggerezza e felicità a uno degli eroi più amati al mondo".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tuttavia, non tutti hanno apprezzato il debutto del nuovo DCU. Il critico cinematografico Peter Howell ha affermato che Superman "non è stato il super inizio per l'Universo DC che tutti speravano", e che ha privilegiato lo stile sulla sostanza.

"James Gunn è un genio nell'evocare lo spettacolo e creare regni alieni, ma non altrettanto bravo a raccontare storie", sostiene su X. "David Corenswet interpreta un Superman dolce e fanciullesco, che si fa continuamente massacrare; sarebbe più adatto come protagonista di un film su Dudley Do-Right. Rachel Brosnahan interpreta una Lois Lane pungente, il Lex Luthor di Nicholas Hoult è più odioso che malvagio. La vera star dello show è il supercane Krypto, che ruba la scena a ogni apparizione. Preferirei vedere un film su di lui."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ancor più critico Scott Menzel: "Il Superman di James Gunn sembra aver buttato tutti i fumetti di Superman e la sua intera filmografia in un frullatore e poi averli mescolati. Corenswet è solido, Brosnahan è fantastica e Hoult sta facendo qualcosa, non so bene cosa. Il film un disastro, narrativamente e a livello di tono, ma ehi, almeno è divertente, piacevole e non noioso. Come se la Suicide Squad di James Gunn avesse avuto un figlio dall'Aquaman di James Wan, con un pizzico di Guardiani della Galassia sopra".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ecco altre reazioni:

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post