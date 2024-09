Superman sarà il vero inizio del DC Universe dopo Creature Commandos, la conferma di James Gunn

Creature Commandos sarà sì ambientato nel nuovo DC Universe, ma la serie animata per adulti non sarà che un antipasto della portata principale: il film su Superman di James Gunn.

Il co-capo dei DC Studios ha descritto la serie con Viola Davis e Frank Grillo (che debutterà il 5 dicembre in streaming su Max) come un "aperitivo" per il DCU, che sarà lanciato ufficialmente quando l'Uomo d'Acciaio di David Corenswet arriverà nelle sale nel luglio 2025. Un esempio di questo tessuto connettivo: Grillo riprenderà il suo ruolo di Rick Flag Sr. sia in Superman che nella seconda stagione di Peacemaker.

"Superman è il vero inizio di tutto, è un'epopea enorme", ha dichiarato il co-capo dei DC Studios a Entertainment Weekly, aggiungendo che Creature Commandos è "un modo per le persone di dare un piccolo assaggio e vedere che sapore ha". Scritta e prodotta esecutivamente da Gunn, la serie Max Original in sette episodi avrà "una tonnellata di riferimenti ad altre cose della DC, un mucchio di accenni a cose che stanno arrivando", ha anticipato il regista. "Quindi penso che sia un modo straordinariamente divertente di iniziare".

Creature commandos: il poster della serie animata

Mentre The Suicide Squad - Missione Suicida e la prima stagione di Peacemaker di Gunn si sono svolti nella continuity del DC Extended Universe, alcune parti di quel canone saranno trasferite nel nuovo DCU. Per quanto riguarda il modo in cui personaggi come Peacemaker (John Cena) e Amanda Waller (Viola Davis) coesisteranno in entrambi gli universi, Gunn ha precisato su Threads: "Ho trovato un modo per farlo. Non ci sarà confusione".

Creature Commandos, ecco il team che lancerà il DC Universe nella nuova foto ufficiale

"Quello che stiamo facendo con il DCU è avere l'animazione legata direttamente al live action. Televisione, film e giochi si intrecciano all'interno dello stesso universo", ha detto Gunn annunciando il primo capitolo del nuovo Universo DC lo scorso anno. Oltre all'apparizione del Rick Flag Sr. di Grillo in Superman e Peacemaker, Gunn ha anticipato che uno dei personaggi principali di Creature Commandos apparirà anche nella serie live-action su Amanda Waller.

Nelle ultime ore, sono stati anticipati alcuni dettagli di Superman e più in generale di come sarà composto il nuovo universo condiviso pronto a debuttare il prossimo dicembre sul piccolo schermo.