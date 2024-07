Creature Commandos, ecco il team che lancerà il DC Universe nella nuova foto ufficiale

Una nuova immagine di Creature Commandos, la serie animata di punta dell'Universo DC, è stata pubblicata in vista del Comic-Con International di San Diego della prossima settimana.

L'immagine è la copertina di un'edizione esclusiva per il Comic-Con di Frankenstein: Agent of S.H.A.D.E. #1, che chi parteciperà alla manifestazione potrà acquistare. Copertine simili hanno già rivelato il nuovo logo del film di Superman del DC Universe e una copertina "Silver Age throwback" per Absolute Power #1. Il numero di Frankenstein includerà anche la prima apparizione dei Creature Commandos in Weird War Tales #93.

La serie d'animazione sarà incentrata su una squadra guidata dal padre di Rick Flag e comprendente Nina Mazursky, il Dr. Phosphorus, Frankenstein, Bride of Frankenstein, G.I. Robot e Weasel. Sembra che questo fornirà un background su come Weasel sia stato catturato da Amanda Waller all'inizio di The Suicide Squad - Missione Suicida (anche se non è ancora chiaro quanto di The Suicide Squad sarà canonico). Di seguito la nuova immagine ufficiale della serie DC Universe.

I Creature Commandos

La storia del super-team DC

Come squadra, il concept di Creature Commandos potrebbe sembrare molto vecchio, ma non così tanto come si potrebbe pensare. La squadra è stata creata da J.M. DeMatteis e Pat Broderick ed è apparsa per la prima volta in Weird War Tales #93 del 1980. Sono apparsi solo in alcune iterazioni diverse, ma a partire da Flashpoint del 2011, sono apparsi in alcune grandi storie crossover e hanno persino avuto una serie di cortometraggi animati sul blocco DC Nation di Cartoon Network nel 2014.

Creature Commandos, Frank Grillo: "In questo caso il divieto ai minori è meritato"

"Creature Commandos è basato sul grande team della DC", ha spiegato Gunn. "Quello che stiamo facendo con il DCU è avere l'animazione legata direttamente al live action. Televisione, film e giochi si intrecciano nello stesso universo. Stiamo per ingaggiare attori in grado di interpretare i personaggi sia in questo che in altri film, alcuni dei quali sono già stati scritturati. Ho scritto tutti e sette gli episodi dello show. Questa è la prima cosa, e mi piace molto".

Creature Commandos è interpretata da Sean Gunn nel ruolo di Weasel, Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Sr., Maria Bakalova nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Zoe Chao nel ruolo di Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dr. Phosphorus, David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein, Sean Gunn nel ruolo di G.I. Robot e Steve Agee (Peacemaker) che riprende il suo ruolo di John Economos. La serie debutterà a dicembre.