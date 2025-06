Superman: un rumor su Supergirl anticipa un'evoluzione per Krypto nel nuovo DCU

Krypto, il celebre cane kryptoniano, non sarà soltanto una presenza affettuosa in Superman, ma potrebbe diventare una figura centrale nel nuovo universo cinematografico DC.

Secondo nuove indiscrezioni, il personaggio avrà una storyline estesa che si svilupperà ben oltre il film di debutto, trovando ampio spazio in Supergirl: Woman of Tomorrow, prossimo capitolo del DCU guidato da James Gunn.

Un'indiscrezione condivisa dal noto scooper MyTimeToShineH anticipa che Krypto avrà un ruolo importante accanto a Kara Zor-El e che sarà protagonista anche di momenti toccanti legati al suo passato su Krypton.

Krypto sarà molto più di una semplice mascotte

In Supergirl: Woman of Tomorrow, Krypto non si limiterà ad accompagnare i protagonisti: avrà una presenza fisica più imponente e verrà approfondita la sua origine, con flashback ambientati su Krypton che mostreranno il suo legame con Kara durante l'infanzia.

Superman: il super cane Krypto

Un'evoluzione narrativa che ben si inserisce nel tono emotivo e personale che Gunn sta costruendo per il DCU. L'autore e regista ha sempre dimostrato un forte affetto per i personaggi animali - basti pensare a Cosmo in Guardiani della Galassia Vol. 3 - ed è evidente che anche Krypto riceverà un trattamento simile.

Recentemente, è stato pubblicato anche un banner promozionale che mostra il super-cane accanto al Superman di David Corenswet, a conferma della centralità del personaggio. Potete vedere il banner di seguito.

A new promo banner for 'SUPERMAN' pic.twitter.com/P3JRg70I30 — DCU Updates (@DCU_Updates) June 1, 2025

Dunque Krypto farà il suo esordio nel film Superman, diretto da James Gunn e in uscita nell'estate 2025. Ma il vero approfondimento del personaggio arriverà con Supergirl: Woman of Tomorrow, ispirato all'acclamata miniserie a fumetti di Tom King.

Il nuovo DCU prenderà ufficialmente il via con Superman, interpretato da David Corenswet nei panni di Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan come Lois Lane e Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor. Nel cast anche Milly Alcock nel ruolo di Supergirl, che avrà il compito di guidare il film successivo a lei dedicato. L'avventura di Krypto, a quanto pare, è appena cominciata.