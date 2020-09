Superman Returns: stasera su Italia 2 il film con Kevin Spacey nei panni di Lex Luthor

Kevin Spacey torna a fare il cattivo stasera su Italia 2, alle 21:20, con Superman Returns, il film diretto nel 2006 da Bryan Singer dedicato al supereroe dei fumetti DC e omaggio alla precedente saga con Christopher Reeve.

All'inizio del film Superman (Brandon Routh) è dato per disperso da 5 anni. In reatlà è solo partito alla scoperta del suo pianeta natale e, dopo un lungo soggiorno nei perduti territori del pianeta Krypton, torna sulla Terra. Purtroppo ha un'amara sorpresa: la sua amata Lois Lane (Kate Bosworth) si è rifatta una vita senza di lui e gli abitanti di Metropolis non hanno più bisogno del loro supereroe. Ma la scarcerazione di Lex Luthor (Kevin Spacey), suo acerrimo nemico, rende il suo ritorno assolutamente necessario.

Nonostante la buona risposta critica e il discreto successo di incassi, la Warner Bros. si disse poco soddisfatta dal risultato del botteghino internazionale. Cancellato di colpo il sequel previsto per il 2009, Superman e la sua serie cinematografica hanno dovuto aspettare il 2013 per un completo riavvio, sotto il segno di Henry Cavill.