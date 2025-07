Superman, Brandon Routh emozionato dalla visione del film di James Gunn: "Ho pianto tre volte"

L'ex Uomo d'Acciaio Brandon Routh si è goduto il nuovo film su Superman, diretto da James Gunn. L'attore ha recitato in passato nei panni di Clark Kent nello sfortunato Superman Returns.

Routh ha elogiato il film di James Gunn e in particolare la nuova interpretazione di David Corenswet nel ruolo di Clark Kent e del suo alter ego dotato di superpoteri.

L'emozione di Brandon Routh per Superman di James Gunn

"È stato molto divertente" ha dichiarato Routh "Mi è piaciuto molto, penso che David sia fantastico. Ho pianto non meno di tre volte" ha confessato l'attore, ricomparso anche in Crisi sulle Terre Infinite e Legends of Tomorrow.

Primo piano di Brandon Routh nel ruolo di Superman

"Ora vedo queste cose da una prospettiva diversa. Mi ci sono proprio immedesimato mentre lo osservavo affrontare quei momenti difficili da Superman, come la prima conversazione tra Lois e Clark nell'appartamento. E tutta la parte familiare mi ha davvero colpito. È un film enorme. C'è tanto dentro. Devo rivederlo" ha dichiarato Brandon Routh.

Il passato da Superman di Brandon Routh

Non è il primo endorsement dell'attore al film di James Gunn, visto che qualche mese fa, Brandon Routh aveva invitato i propri fan a vedere il film al momento della sua uscita nelle sale.

Brandon Routh interpretò Superman in un solo film, Superman Returns nel 2006, prima di tornare in varie serie tv come The Flash, Batwoman e Legends of Tomorrow: "Un lancio di successo di questo progetto è positivo per tutti coloro che vogliono di più da quello che DC ha da offrire. Ci sono molte grandi proprietà da esplorare".

Primo piano di Brandon Routh in Arrow

Il commento di Brandon Routh arriva a distanza di qualche giorno dal commento critico di Dean Cain, che recitò nei panni di Clark/Superman nella serie anni '90 Lois & Clark, che aveva definito il film 'woke', accusando Gunn di aver modificato alcuni personaggi molto amati, prima di rettificare, specificando di non aver ancora visto il film e di pensare che sarà fenomenale.