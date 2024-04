Superman: Rachel Brosnahan ha accidentalmente svelato il costume di David Corenswet in una foto dal set?

Le riprese del nuovo Superman di James Gunn sono attualmente in corso, così nelle ultime ore Rachel Brosnahan, interprete di Lois Lane, potrebbe aver spoilerato accidentalmente il look del nuovo costume del personaggio, che avrà il volto di David Corenswet.

Con l'avanzare delle riprese è normale l'arrivo di sempre più spoiler sulla trama o su alcuni dettagli della pellicola, ma questo ultimo aggiornamento arriva direttamente da un membro del cast principale, Lois Lane in persona!

Quello che appare nella foto postata dall'attrice è indubbiamente il mantello di Superman, insieme al cane Ira di David Corenswet. Non è stato confermato se sia effettivamente il mantello sullo sfondo, ma è abbastanza ragionevole pensare che lo sia. Non si tratta di una tenda di un set, questo è poco ma sicuro.

I rumor smentiti da James Gunn

Negli ultimi giorni James Gunn ha smentito altri rumor sul suo film, come quello sull'identità del villain della pellicola, che il regista ha confermato sarà esclusivamente Lex Luthor.

Superman: Legacy, chi è David Corenswet, l'attore scelto da James Gunn come nuovo Clark Kent

Con un post su Threads il regista ha chiarito, in modo un po' ironico, che "il protagonista principale di Superman è, in modo sconvolgente, Superman. Il villain principale di Superman è, in modo sconvolgente, Lex Luthor. Non so da dove vengano tutte quelle teorie. Ci sono così tante storie che escono tutti i giorni che è difficile affrontare la situazione e ogni volta che smentisco qualcosa dò risalto a queste teorie. Quindi, lo dirò di nuovo, non credete a nulla tranne a quello che vedete qui (e comunque perché vorreste sapere tutto prima che esca il film?)".

Superman uscirà nelle sale l'11 luglio 2025.