Superman promosso durante il Puppy Bowl con nuove immagini e merchandise inedito di Krypto

In occasione del Puppy Bowl, l'evento televisivo ideato per promuovere l'adozione di cani in cerca di una famiglia, Warner Bros e DC hanno condiviso qualche nuovo materiale promozionale del film Superman con al centro il cane Krypto.

Il personaggio è stato ideato dallo sceneggiatore e regista dopo aver adottato il simpatico Ozu, come ricordato durante un video condiviso nella giornata di ieri.

Le nuove immagini di Krypto

James Gunn ha infatti dichiarato: "Krypto, il miglior amico di Superman, ha tutti i poteri di Superman ed è adorabile e combinaguai come molti degli irresistibili cuccioli che vedrete oggi".

Durante la messa in onda dello speciale televisivo sono inoltre apparse sugli schermi delle immagini inedite del cane supereroe, mentre online è stato messo in vendita nuovo merchandise che ritrae il personaggio che aveva debuttato in occasione del trailer accanto alla versione di Clark Kent interpretata da David Corenswet.

Ecco i materiali promozionali:

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Qualche anticipazione su Krypto

Gunn, in precedenza, aveva anticipato che la versione cinematografica di Krypto non sarà come quella dei fumetti: "Il rapporto di Superman con Krypto è complicato. Non si avvicina al cane perfetto. C'è molto di più in Krypto rispetto a quello che si vede nel trailer".

James, che si era ispirato al periodo complicato vissuto quando Ozu è arrivato a casa e ha dovuto abituarsi alla sua nuova situazione, ha ribadito: "Krypto è un cane piuttosto terribile! Gli si vuole bene perché è un cane e come non si potrebbe farlo? Lui ha questi occhi carini e innocenti, ma è un cane terribile".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il reboot di Superman arriverà nelle sale nel mese di luglio e nel cast ci sono anche Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, Nicholas Hoult in quelli di Lex Luthot, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell, e Milly Alcock che debutterà nel ruolo di Supergirl.