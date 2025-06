Superman: nuove foto del film e aggiornamenti di James Gunn su Justice League e The Batman 2

La campagna promozionale per Superman, il primo film del nuovo DC Universe firmato James Gunn, continua a crescere. Nelle ultime ore sono state diffuse otto nuove immagini dal set che mostrano David Corenswet nel ruolo dell'Uomo d'Acciaio, affiancato da alcuni membri chiave del cast.

Ma a catturare l'attenzione non sono solo le foto: in un'intervista con Entertainment Weekly, Gunn ha fornito anche interessanti aggiornamenti su The Batman 2, sullo sviluppo della Justice League e sul futuro dell'universo condiviso della DC.

Il futuro della Justice League nel nuovo DCU

Durante l'intervista, James Gunn ha spiegato che, pur non potendo ancora svelare troppo, l'idea di costruire una nuova Justice League è concreta. "Le singole storie sono fondamentali", ha dichiarato, "ma esiste anche un racconto più ampio che richiederà del tempo per svilupparsi. È lì che si inseriscono le mie prossime due produzioni".

Dial S for Super! Find out how #Superman shepherds in the DC universe of tomorrow in our latest cover story. https://t.co/FMVnbKIOwt

????: @alison_wild + @kiwiharding pic.twitter.com/moysdXPkLI — Entertainment Weekly (@EW) June 10, 2025

Alla domanda diretta su un eventuale ritorno della Justice League, Gunn ha risposto senza esitazione: "Naturalmente. Ma nel nuovo DCU, la Justice League ancora non esiste... per ora".

Un'affermazione che lascia intendere come il team di supereroi più iconico della DC sia destinato a fare il suo ritorno, ma solo quando le fondamenta narrative saranno ben solide.

Corenswet, scelto come nuovo Clark Kent/Superman, ha reagito con entusiasmo alla possibilità di guidare il gruppo: "Sarebbe fantastico", ha detto. "Non voglio correre troppo con le aspettative, ma se James ha in mente qualcosa del genere, lo scoprirò al momento giusto".

The Batman 2 e il ruolo di Robert Pattinson

James Gunn ha poi voluto chiarire il futuro del Batman di Robert Pattinson. Nonostante i recenti rumor, il progetto The Batman 2, diretto da Matt Reeves, è ancora in fase attiva di sviluppo all'interno del filone Elseworlds, separato dalla timeline principale del DCU.

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

"Quello che Matt sta facendo è importante" ha sottolineato Gunn. "La sceneggiatura dovrebbe arrivare presto, e sono molto curioso di leggerla". Questo conferma che, anche se The Brave and the Bold introdurrà un nuovo Batman per il DCU, l'universo alternativo di Reeves proseguirà parallelamente.

La DC Studios ha recentemente confermato lo sviluppo di un nuovo film su Wonder Woman, ancora in fase iniziale e senza una protagonista confermata. Allo stesso modo, The Brave and the Bold introdurrà un nuovo Bruce Wayne, ma anche in questo caso non ci sono ancora annunci ufficiali sul casting.

Superman e Krypto

Il progetto Superman, invece, è quello più avanzato e rappresenta la colonna portante del Chapter 1: Gods and Monsters, l'ambizioso piano decennale con cui Gunn e Peter Safran intendono rilanciare l'universo DC.

Infine, Gunn ha rivelato che il progetto su cui sta attualmente lavorando non sarà necessariamente un sequel diretto di Superman, ma sarà comunque incentrato sull'Uomo d'Acciaio. "Diciamo che ha un legame, ma non è una prosecuzione lineare", ha chiarito, alimentando le speculazioni sul possibile debutto di World's Finest, film che potrebbe mettere insieme Superman e Batman in una nuova avventura condivisa.