Superman nuova foto: David Corenswet e Rachel Brosnahan sullo sfondo di una Metropolis distrutta

Sembra che l'arrivo di Superman porterà con sé la sua buona dose di distruzione a Metropolis, o almeno così possiamo dedurre dalla pubblicazione di una nuova immagine ufficiale del film di James Gunn che vede ritratti insieme l'eroe di David Corenswet e la Lois Lane di Rachel Brosnahan.

I vertici del DC Universe hanno tenuto sotto stretto controllo la promozione di Superman. Per tutto quello che i fan hanno visto nei trailer e nelle immagini promozionali, c'è stata un'area del film che è stata apparentemente tenuta nascosa di proposito: Metropolis.

A parte qualche stralcio e sequenza fugace, le riprese attualmente disponibili del film non si sono soffermate molto sul look della città che farà da sfondo agli eventi della trama, incentrandosi maggiormente sulla presentazione dei vari personaggi presenti nel film.

Superman: David Corenswet e Rachel Brosnahan in una scena del film

Perché Metropolis appare distrutta nell'immagine di Superman?

Superman: David Corenswet stringe la mano a un androide

E sembra che ci sia un'ottima ragione per cui Metropolis è rimasta nascosta. USA Today ha pubblicato una nuova immagine che mostra l'Uomo d'Acciaio in piedi in una Metropolis distrutta con Lois Lane. I fan sanno che si tratta di Metropolis e non di un'altra città grazie all'insegna "Meteors" sullo sfondo, che è stata confermata essere la squadra di baseball della città nel DC Universe.

Superman: Lois Lane (Rachel Brosnahan) e il team del Daily Planet in una still dal trailer

I fan che hanno seguito la produzione di Superman dovrebbero riconoscere questa immagine. Si tratta di una delle prime scene diventate virali tra quelle girate a Filadelfia per il film, con le foto del set che avevano rivelato come alcuni protagonisti del Daily Planet si sarebbero uniti alla Lois Lane di Rachel Brosnahan insieme a David Corenswet. Molto probabilmente, questa immagine proviene da alcuni dei momenti finali del film di Gunn.

È anche verosimile, dato che David Corenswet indossa il suo iconico costume di Superman e Rachel Brosnahan indossa uno degli abiti più iconici associati a Lois Lane. Anche se non è chiaro che ruolo avrà il Daily Planet nel film, servirà almeno come luogo nevralgico per radicare il personaggio a Metropolis. Superman debutterà nelle sale italiane il 9 luglio 2025.