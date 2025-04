Superman: una campagna d'odio e scimmie mutanti nei nuovi bizzarri dettagli del plot

Nelle ultime settimane sono emerse notizie a dir poco contrastanti sul Superman di James Gunn sin dalle prime proiezioni interne/test, e alcuni dettagli sul film sono stati accolti con scetticismo dai fan dell'iconico eroe della DC Comics.

Un aspetto del film che sembra aver suscitato le maggiori divergenze tra coloro che lo hanno visto è la struttura della storia. A quanto sembra, il reboot del DCU avrebbe un'atmosfera "episodica" ed è stato paragonato all'acclamato All-Star Superman di Grant Morrison e Frank Quitely del 2005, incentrato su un Uomo d'Acciaio morente che compie una serie di imprese eroiche (Le dodici fatiche di Superman) mentre cerca di fare pace con il mondo prima della sua fine.

Ora, lo scooper MTTSH ha condiviso alcuni dettagli della storia che, sebbene sembrino punti della trama piuttosto secondari, faranno sicuramente alzare qualche sopracciglio.

Superman, una trama a dir poco bizzarra

Superman: David Corenswet sanguinante nella neve

Come rivela l'insider di settore, "Nel film, Superman è frustrato dalle reazioni dei social media, con l'hashtag #SuperShit che viene citato più volte e che gli dà fastidio. Nel frattempo, nel mondo interdimensionale di Lex, centinaia di scimmie mutanti vengono mostrate mentre digitano furiosamente sulle tastiere, inondando i social media di odio contro Superman".

Superman: David Corenswet stringe la mano a un androide

Anche in questo caso, è più che probabile che si tratti di uno scherzo di routine o forse anche di una gag, per cui è meglio non dare troppo peso alla cosa. Tuttavia, con alcuni fan preoccupati per il livello di questo tipo di umorismo del film, questi dettagli potrebbero non essere una buona notizia.

In un caso o nell'altro, tutti questi dubbi verranno sciolti una volta che Superman farà il suo approdo nelle sale cinematografiche il 9 luglio prossimo. Il film vede David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio, Rachel Brosnahan in quelli di Lois Lane, Nicholas Hoult come Lex Luthor, Isabel Merced come Hawkgirl, Nathan Fillion nei panni della Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan in quelli di Metamorpho.