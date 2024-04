Superman: l'Uomo d'Acciaio affronterà un doppelgänger malvagio nel reboot di James Gunn? [Rumor]

I DC Studios hanno messo insieme un cast impressionante per Superman, ma l'unico cattivo del reboot al momento è il Lex Luthor di Nicholas Hoult. Abbiamo visto l'Uomo del Domani scontrarsi con l'amministratore delegato della LexCorp in innumerevoli occasioni, in cosa differirà questo film?

Alcuni ritengono che Lex indosserà finalmente la sua formidabile tuta, dando a Superman una versione del cattivo con la quale potrà scontrarsi. Tuttavia delle recenti indiscrezioni sembrano suggerire la presenza di un villain inaspettato nel prossimo Superman.

Bizzarro sarà il villain?

Mentre continuano le riprese del reboot, in rete si è diffusa la voce secondo la quale nel film Superman combatterà contro un doppelgänger malvagio. Anche se il rumor non è stato ancora confermato, sembra che Luthor crei il suo Superman (clonato dal DNA del vero personaggio) e che poi lo scateni su Metropolis.

Questo significa che avremo Bizzarro? È troppo presto per dirlo e, anche se fosse, non c'è alcuna garanzia che assomigli alla versione dei fumetti. Tuttavia, Bizarro sembra una scelta appropriata per un film di Superman diretto da James Gunn e rappresenta sicuramente una svolta rispetto a quanto visto nel DCEU e alle precedenti iterazioni di Clark Kent sul grande schermo.

Superman ha affrontato versioni malvagie di se stesso in Smallville e Superman & Lois, ma questo reboot si rivolgerà a un pubblico molto più vasto di quello di queste serie televisive. La maggior parte dei fan voleva Brainiac nel nuovo DCU, anche se c'è sempre tempo per farlo, visto che Gunn ha probabilmente in mente almeno qualche idea per un sequel.

Superman, il film

Superman è interpretato da David Corenswet nel ruolo dell'Uomo d'acciaio, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, Isabela Merced in quello di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific, Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardener/Green Lantern, and Anthony Carrigan in quello di Metamorpho. Inoltre, recentemente è stato annunciato che Sara Sampaio interpreterà Eve Teschmacher e Skyler Gisondo avrà la parte di Jimmy Olsen.