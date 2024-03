Superman: James Gunn spiega perché non ha ancora svelato il costume di David Corenswet

Nonostante sia impegnato nelle riprese di Superman, cominciate da un paio di settimane, James Gunn trova sempre il tempo per rispondere a qualche fan sui social e ha così recentemente rivelato perché non ha ancora mostrato il nuovo costume del protagonista, interpretato da David Corenswet.

In risposta a un fan che gli chiedeva perché non avesse svelato il costume, il regista ha dichiarato: "Perché il film non uscirà prima di un anno". Di recente, Gunn ha condiviso la prima foto ufficiale del progetto, la nuova "S" di Superman, che aveva rivelato segretamente quasi un anno fa, ma la moglie di Peter Safran, co-direttore dei DC Studios, Natalia, ha lasciato intendere che i fan potranno dare un'occhiata completa al costume "abbastanza presto", aggiungendo che è "davvero bello!".

Sempre in merito al nuovo costume, l'interprete di Lois Lane Rachel Brosnahan aveva anticipato: "Non sarò la persona che inizierà a fare spoiler! Abbiamo fatto la prima lettura del copione... Ho visto il costume. È fantastico. E non vedo l'ora che tutti lo vedano. Io sono rimasta a bocca aperta, quindi spero che anche per i fan sarà lo stesso".

Che fine ha fatto il sottotitolo "Legacy"?

Gunn ha parlato del motivo per cui il film ha abbandonato il sottotitolo Legacy, affermando che Superman "sembrava il titolo giusto" e che tutti erano d'accordo quando gli è stato proposto, notando inoltre che "non c'è mai stato davvero un film intitolato SUPERMAN, considerato che il film del 1978 fu promosso esclusivamente con il titolo di Superman: The Movie".

Superman: il nuovo logo di James Gunn è già comparso in live-action, ecco dove

Per il momento, i dettagli della trama di Superman non sono stati resi noti, anche se Gunn ha recentemente dichiarato che nessuna parte del film si concentrerà sulle origini di Clark Kent. Peter Safran aveva precedentemente dichiarato che il progetto non è una storia di origini, aggiungendo che si sarebbe concentrato sull'Ultimo Figlio di Krypton "bilanciando la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana". E ha concluso: "Superman rappresenta la verità, la giustizia e l'american way. È la gentilezza in un mondo che considera la gentilezza fuori moda".