Superman & Lois: svelato il celebre villain DC interpretato da Tom Cavanagh nella serie

Tom Cavanagh ha fatto il suo attesissimo ritorno nell'universo esteso della DC della The CW dopo che The Flash ha concluso la sua corsa al termine delle sue nove stagioni lo scorso anno.

Nell'episodio, andato in onda nella notte scorsa, della quarta stagione di Superman & Lois, "Sharp Dressed Man", l'attore ha interpretato il giornalista televisivo Gordon Godfrey, impegnato a moderare un dibattito televisivo in diretta tra Lois Lane (Elizabeth Tulloch) e Lex Luthor (Michael Cudlitz, che ha anche diretto l'episodio).

Il co-showrunner Brent Fletcher ha spiegato perché il ruolo era perfetto per Cavanagh: "È esilarante e ha più energia di un bambino di 10 anni. Il personaggio non gli somiglia affatto, ma lui è in grado di interpretarlo perfettamente", ha dichiarato Fletcher a TVLine. "È stata la scelta più azzeccata di sempre", ha aggiunto il co-showrunner Todd Helbing.

Il nuovo ruolo di Cavanagh alla DC arriva dopo che l'attore ha interpretato Harrison Wells e Eobard Thawne in The Flash, oltre che negli altri show dell'Arrowverse come Arrow, Supergirl e Legends of Tomorrow.

In precedenza, lo scorso settembre, Fletcher aveva anticipato che Cavanagh sarebbe apparso in Superman & Lois come "un nuovo personaggio dell'universo DC", dichiarando a Entertainment Weekly: "Non è qualcuno che avete visto prima. Avrei voluto avere questo personaggio per 18 stagioni. È stato divertente".

Superman and Lois ha debuttato nel 2021 come spin-off di Supergirl, con l'evento crossover dell'Arrowverse del 2019 Crisi sulle Terre Infinite che fungeva da backdoor pilot, ma da allora lo show ha assunto una sua continuità separata che quest'anno giungerà alla sua conclusione al termine della sua quarta stagione per lasciare definitivamente campo libero al DC Universe di James Gunn.