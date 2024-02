Superman & Lois 4 posticipato, il produttore anticipa: 'Il primo episodio vi farà piangere'

Intervenendo ieri al panel TCA della CW, il capo del network Brad Schwartz ha rivelato che la quarta e ultima stagione di Superman & Lois è stata posticipata e debutterà il prossimo autunno.

Parlando con i giornalisti a Los Angeles, Schwartz ha dichiarato che pensava che la serie sarebbe stata sprecata se distribuita durante l'estate, e che è abbastanza buona da competere con la programmazione autunnale di altri network.

Questo significa un'attesa più lunga (ancora una volta) per i fan, ma un voto di fiducia da parte del network sul fatto che l'ultima manciata di episodi sarà soddisfacente per i fan che li hanno attesi così a lungo.

Superman & Lois, un finale strappalacrime

La star di Superman and Lois Bitsie Tulloch ha recentemente condiviso sui social media la sua eccitazione per l'inizio delle riprese e ha incluso una foto della copertina del copione dell'episodio, il che significa che ora sappiamo non solo il titolo - "The End and the Beginning" - ma anche chi ha scritto l'episodio (gli showrunner Brent Fletcher e Todd Helbing) e chi lo dirigerà (Gregory Smith, famoso per Arrow e Riverdale).

"Ho guardato il primo episodio ieri sera", ha poi aggiunto Schwartz. "Vi farà piangere".

Superman and Lois 4: un attore è stato escluso dai nuovi episodi per via dei tagli al budget

La stagione, che consisterà di dieci episodi, concluderà la serie e sarà l'ultimo capitolo originale di supereroi DC su The CW per il prossimo futuro. Erik Valdez (Kyle Cushing), Inde Navarrette (Sarah Cortez), Wolé Parks (John Henry Irons), Dylan Walsh (Sam Lane) ed Emmanuelle Chriqui (Lana Lang) sono stati declassati da series regular a guest star, mentre Michael Cudlitz (Lex Luthor) è stato promosso a series regular.