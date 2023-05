Superman & Lois 3: il finale sarà un grande cliffhanger, incertezze sul rinnovo per la stagione 4

La serie targata CW Superman & Lois si sta per concludere e al momento non ci sono conferme ufficiali in merito a un possibile rinnovo.

Nei giorni scorsi si sono diffuse voci contrastanti attorno al futuro di Superman & Lois sul piccolo schermo. C'è chi pensa possa essere cancellata e chi invece spera in un rinnovo per la quarta stagione. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma il presidente della CW Brad Schwartz ha fornito qualche dettaglio su quello che potranno aspettarsi a breve.

"Il finale di questa stagione è fantastico. C'è Lex Luthor, ma non solo... non voglio fare spoiler, ma sarà fantastico. E si concluderà con un cliffhanger" ha dichiarato ai microfoni di TV Line.

Superman and Lois, giunto alla sua terza stagione, si è conquistato un buon pubblico di fedeli appassionati in questi anni. Si pensa anche che la serie potrebbe passare al servizio di streaming Max, precedentemente noto come HBO Max, anche se questa possibilità sembra poco probabile visti i piani futuri di James Gunn.

Il cast di Superman & Lois

A prestare i loro volti ai protagonisti di Superman and Lois sono Tyler Hoechlin nei panni di Clark Kent/Superman, ed Elizabeth Tulloch in quelli di Lois Lane. A interpretare Lex Luthor ci pensa invece Michael Cudlitz, star di The Walking Dead. La serie è stata creata e scritta dal produttore esecutivo di The Flash, Todd Helbing. Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns sono i produttori esecutivi.

Al momento Superman & Lois e Gotham Knights sono gli unici show targati DC ancora in onda sulla CW. L'ultimo pilastro dell'Arrowverse, The Flash, si chiuderà oggi con il finale della nona stagione.