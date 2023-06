Superman Lives: Kevin Smith costretto a inserire un ragno gigante nel film mai realizzato con Nicolas Cage

Kevin Smith è tornato a parlare della sceneggiatura del film Superman Lives e di come fosse stato costretto a inserire la scena in cui l'uomo d'acciaio affronta un ragno gigante.

Come già ampiamente riportato ancora prima dell'uscita nelle sale, tra i tanti camei presenti in The Flash figura anche quello di Nicolas Cage nei panni di Superman. Una breve scena, realizzata in CGI, in cui la sua versione dell'uomo d'acciaio affronta un ragno gigante. Una sorta di omaggio a Superman Lives, il film di Tim Burton mai realizzato e alla cui sceneggiatura lavorò Kevin Smith.

Come svelato da Smith ai microfoni di Rolling Stone, fu costretto dal produttore Jon Peters a inserire la scena del ragno gigante. "Dannazione, avrebbe funzionato. Questa è stata una delle prime cose che ho pensato quando ho visto il film. Il ragno gigante sarebbe stato cazzuto. Ero solito prendere in giro Jon Peters, ma vedendo quella scena sul grande schermo....sì, avrebbe funzionato".

Smith ha poi aggiunto: "Vedere Nicolas Cage nei panni Superman è stato un sogno diventato realtà. Davvero la grande chiusura di un cerchio".

Come accade spesso con le grandi produzioni esiste sempre un montaggio iniziale ben più ampio della versione finale. Esiste quindi un director's cut di The Flash, ma non sappiamo se vedrà mai la luce.

"Il primo montaggio durava 4 ore, ma succede. Ti emozioni e inizi a improvvisare con gli attori, così la scena dura il doppio rispetto a come era stata scritta. Poi vai in sala di montaggio e capisci di dover tagliare un'ora e mezza di scene dal film" ha spiegato il regista. "Alla fine dei sei mesi sembra tutto divertente, ma all'inizio è il caos più assoluto. In ogni caso penso che la versione vista al cinema sia la migliore".