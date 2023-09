Superman: Legacy, una fan art immagina David Corenswet con il nuovo costume

Dopo la dipartita ufficiale di Henry Cavill dal mondo DC, sarà David Corenswet a vestire i panni dell'uomo d'acciaio in Superman: Legacy, film in arrivo nel 2025 e che segnerà l'inizio del tanto atteso DC Universe targato James Gunn e Peter Safran. Al momento non sono ancora state diffuse le prime immagini, ma una fan art dell'artista @subi.ozil ha voluto immaginare il giovane attore vestito da Superman.

La fan art in questione era stata pubblicata a luglio, poi ricondivisa nei giorni scorsi su Instagram. Nel cast del film anche Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane. La decisione è stata presa dopo alcuni test compiuti alla presenza anche di Peter Safran, co-CEO di DC Studios, che hanno visto i due attori recitare con i costumi e il trucco dei personaggi.

Il mito di Superman al cinema e in TV

Nei giorni scorsi si era diffusa sui social quello che sembrava essere un concept art del nuovo costume dell'uomo d'acciaio e di Hawgirl in Superman: Legacy. La veridicità dell'immagine non è ancora stata confermata, ma i fan sono tornati alla carica con nuove ipotesi.

Superman: Legacy, Brainiac sarà il villain principale?

L'account Twitter ufficiale di Superman ha rivelato tre degli archi dei fumetti del personaggio che hanno ispirato il reboot di James Gunn Superman: Legacy. Il tweet è stato poi cancellato, ma una delle tre storie elencate alluderebbe alla possibile presenza di Brainiac come principale villain.

I fumetti in questione sono Action Comics #866-780 di Geoff Johns e Gary Frank, altrimenti noto semplicemente come Brainiac. La storia vede l'alieno ossessionato dalla conoscenza Brainiac che punta gli occhi sulla Terra e sull'Uomo d'Acciaio che la protegge. Il cattivo ha la tendenza a recarsi in vari mondi per impossessarsi letteralmente della gente e delle città da aggiungere al suo vasto serbatoio di risorse e conoscenze.