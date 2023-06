Superman: Legacy, i test screening stanno per iniziare, tra i possibili protagonisti anche Nicholas Hoult

I test screening per assegnare i ruoli di Clark Kent e Lois Lane nel film Superman: Legacy stanno per iniziare e in corsa ci sarebbero anche Nicholas Hoult e Rachel Brosnahan.

Le audizioni per il ruolo del protagonista di Superman: Legacy sembra stiano per entrare nella fase di screen test.

Il sito Deadline ha infatti pubblicato l'indiscrezione che, dopo i video ricevuti dai potenziali interpreti di Clark Kent, James Gunn stia per vedere dal vivo chi ha superato il primo round del casting.

I primi nomi delle potenziali star

Gli screen test dovrebbero svolgersi alla presenza di James Gunn, sceneggiatore e regista di Superman: Legacy, nel periodo intorno al weekend del 18 giugno. Tra gli attori che dovrebbero presentarsi per provare a convincere il filmmaker, il suo co-CEO Peter Safran e gli executive della Warner ci sono Nicholas Hoult, David Corenswet e Tom Brittney. Per il ruolo di Lois Lane, invece, sembra siano in corda Emma Mackey, Rachel Brosnahan e Phoebe Dynevor. I potenziali interpreti di Lex Luthor e Jimmy Olsen dovrebbero invece essere considerati dopo la scelta dei due protagonisti.

Gunn avrebbe visionato ogni video inviato da chi si è proposto per il ruolo di Clark Kent e ha poi delineato la short list che è stata usata per capire chi parteciperà di persona alla seconda fase del casting.