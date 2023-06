Superman: Legacy, Pierson Fodé della soap opera Beautiful sarebbe tra i possibili candidati al ruolo dell'eroe

Le fonti di Variety hanno indicato Pierson Fodé, conosciuto dal pubblico televisivo per il suo ruolo in Beautiful, come uno dei possibili candidati al ruolo di Clark Kent in Superman: Legacy.

James Gunn è alla ricerca dell'interprete giusto per la sua versione di Clark Kent in Superman: Legacy e in lizza per il ruolo, secondo le fonti di Variety, ci sarebbe anche Pierson Fodé.

Il trentunenne è conosciuto dal pubblico televisivo per aver recitato in Beautiful e potrebbe essere in linea con le richieste del regista.

Un video in grado di conquistare Gunn

Parlando con la testata americana, James Gunn aveva dichiarato che per Superman: Legacy era in cerca di un attore che riuscisse a portare sullo schermo "tutta l'umanità che possiede Superman, essendo al tempo stesso un alieno". Il regista, impegnato anche come sceneggiatore, aveva aggiunto: "Deve essere qualcuno che ha la gentilezza e la compassione che possiede Superman e qualcuno a cui vorresti dare un abbraccio. Abbiamo delle scelte realmente grandiose ed è qualcosa che mi entusiasma".

Secondo Variety, Pierson Fodé si sarebbe proposto per il ruolo di Clark Kent con un video in cui ha mostrato anche la sua infanzia, trascorsa nella piccola città di provincia di Moses Lake, nello stato di Washington, molto simile agli anni della giovinezza di Clark Kent. Gunn avrebbe apprezzato la sua audizione, tuttavia per ora non è ancora stata presa una decisione e non ci sono commenti ufficiali da parte di Warner Bros o del regista.

Chi è Pierson Fodé

Il giovane attore ha interpretato Thomas Forrester in Beautiful dal 2015 al 2018. Tra i progetti a cui ha lavorato anche The Man from Toronto, The Real Bros of Simi Valley e It's Time.