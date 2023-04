Superman: Legacy, svelato il villain del reboot diretto da James Gunn? (RUMOR)

I casting per Superman: Legacy non sono ancora ufficialmente iniziati, ma l'attesa dei fan è alle stelle per vedere sul grande schermo la nuova iterazione dell'uomo d'acciaio. Nel frattempo sono emerse nuove indiscrezioni sul villain, o meglio sul gruppo di villain, che appariranno nel nuovo film del DC Universe.

Secondo l'insider KC Walsh Superman se la vedrà contro The Authority, una squadra di supereroi cupa e violenta vista nella serie a fumetti Stormwatch. Considerato come James Gunn abbia anche annunciato un film su di loro, che si preannuncia essere il più cupo e dark del DC Universe, le speculazioni potrebbero non essere del tutto infondate.

The Authority è squadra di supereroi molto diversa dal solito perchè ritengono che il loro mondo sia rotto e l'unico modo per ripararlo sia quello di agire a modo loro. I personaggi di The Authority provengono dalla casa editrice Wildstorm prima che venisse inglobata da DC Comics. Sono poi stati rebootati come parte dell'iniziativa New 52 nel 2011.

Nel frattempo James Gunn ha confermato che si occuperà anche della regia oltre che della sceneggiatua di Superman: Legacy. Il reboot della storia di Clark Kent dovrebbe arrivare l'11 luglio 2025 nelle sale americane e segnerà l'inizio di una nuova fase della storia di Superman sul grande schermo dopo i progetti con star Henry Cavill.