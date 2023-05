Superman: Legacy, Mr Terrific, Blitz e Lobo appariranno nel film di James Gunn?

Secondo quanto riportato da Jeff Sneider nell'episodio di questa settimana di The Hot Mic, i DC Studios starebbero effettuando i casting di Superman: Legacy per quanto riguarda i ruoli di Mr. Terrific e di un personaggio femminile chiamato "Blitz".

Quest'ultimo potrebbe riferirsi a Jennifer Blitz, un potente metaumano della DC Comics, ma ci sono altre possibilità.

Si sta anche speculando sul fatto che Lobo potrebbe fare un'apparizione, soprattutto perché Gunn ha recentemente concluso confermato che finora è stato scritturato un solo attore nel film con un emoji di una uomo-sirena! Da un po' si vocifera che Jason Momoa, star di Aquaman, possa interpretare Lobo nel DC Universe di Gunn.

Per quanto ne sappiamo, David Corenswet (House of Cards, Peal) sarebbe il favorito per il ruolo di Superman, ma anche Jacob Elordi (Euphoria) e Andrew Richardson (Extrapolations) sarebbero in lizza. Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Emma Mackey (Barbie), Phoebe Dynevor (Bridgerton) e Samara Weaving (Scream VI) sarebbero in lizza per Lois Lane.

Inifne, Bradley Cooper ha rifiutato il ruolo di Lex Luthor; Nicholas Hoult sarebbe il frontrunner per la parte dell'iconico villain.