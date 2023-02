Superman: Legacy, James Gunn commenta i rumor sul figlio di Clark Kent

Il boss dei DC Studios James Gunn continua a commentare i tweet dei fan relativi ai piani del DCU, e questa volta si sofferma sulla questione del presunto figlio di Clark Kent in Superman: Legacy.

Superman: Legacy ci mostrerà il figlio di Clark Kent? Questo l'assunto di alcuni utenti del web, ma lo sceneggiatore del film nonché boss dei DC Studios James Gunn è pronto alla replica.

Si sta facendo un gran parlare di ciò che ci attende con il debutto del nuovo universo DC firmato James Gunn e Peter Safran, e il recente annuncio della Fase 1 del DCU da parte di Gunn ha fornito molto materiale per portare avanti la conversazione.

Tuttavia, sono i tweet dell'architetto del DCU a contribuire ancor di più al dibattito, specialmente quando arrivano in risposta ai rumor e alle voci che troviamo sul popolare social network.

In particolare, come segnala anche Screen Rant, nelle ultime ore il regista, produttore e sceneggiatore si è trovato a rispondere a un tweet che lamentava il recast di Henry Cavill se Clark Kent a.k.a. Superman era destinato ad avere un figlio in Superman: Legacy.

"Non c'era nessun motivo di cambiare Cavill se il tuo Superman doveva già avere un figlio. Che stai facendo James? È tutto un casino!" si legge nel tweet, a cui Gunn ha poi risposto "Non ho mai detto che Clark avrà un figlio".

Le domande sui nuovi progetti restano dunque tante (proprio come la confusione di molti al riguardo), ma voi cosa ne pensate?