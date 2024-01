Superman: Legacy, James Gunn commenta le ipotesi sul coinvolgimento di Ryan Gosling nel ruolo di Batman

Alcune delle ipotesi riguardanti Superman: Legacy sono legate all'eventuale presenza di Batman e ora il regista James Gunn ha commentato alcune indiscrezioni che sostengono Ryan Gosling sia in lizza per il ruolo.

Attualmente il ritorno di Bruce Wayne nel DCU è previsto nel film The Brave and the Bold, tuttavia questo non ha impedito il diffondersi online di varie teorie.

La reazione del filmmaker

James Gunn, sceneggiatore e regista di Superman: Legacy, ha commentato l'apparizione del nome di Ryan Gosling associato al ruolo di Batman nella pagina Letterboxd del film.

Il filmmaker non ha scritto nulla, ma l'emoji scelta non lascia alcun dubbio, rappresentando quindi una smentita ufficiale.

Tra i nomi che i fan pensano sia in corsa per l'iconica parte di Batman c'è Jensen Ackles, attualmente voce di Bruce Wayne nei film animati della DC. Gunn ha però smentito che la star di Supernatural sia stata scelta per recitare nei film live-action. Il filmmaker ha inoltre messo a tacere le notizie false riguardanti il coinvolgimento di John Krasinski nel progetto The Brave and the Bold, il cui casting non è nemmeno iniziato, non avendo a disposizione uno script.

Batman e Superman al cinema: 10 cose che (forse) non sapete sui due più grandi supereroi dei fumetti

Il ritorno di Superman sul grande schermo

Nel cast del film Superman: Legacy, oltre a David Corenswet nella parte di Clark Kent, ci sarà Nicholas Hoult che sarà il villain Lex Luthor. Tra gli interpreti anche Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner che sarà un membro delle Lanterne Verdi, e Isabela Merced che interpreta Hawkgirl.

La prima sinossi ufficiale del film, molto breve, dichiara: "Superman, un reporter alle prime armi di Metropolis, intraprende un viaggio per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent."