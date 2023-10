Jacob Elordi: 'La mia prima cotta per una star? Brad Pitt. Che bell'uomo!'

Jacob Elordi è stato ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon per promuovere il suo prossimo film Priscilla, in cui interpreta Elvis Presley. Durante l'intervista, l'attore ha confessato che Brad Pitt è stato la sua prima crush nei confronti di una star hollywoodiana, in particolare quando lo ha visto per la prima volta nel ruolo di Achille in Troy del 2004. "È un uomo bellissimo, non si può negare", ha commentato la star di Euphoria.

Priscilla, recensione del film di Sofia Coppola: la vita in gabbia con Elvis

Priscilla: Jacob Elordi e Cailee Spaeny in una foto dal set

Priscilla e altri progetti

Jacob Elordi veste i panni di Elvis Presley nell'ultimo film di Sofia Coppola intitolato Priscilla, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, dove ha ottenuto una standing ovation di 7 minuti. Il film racconta la vita di Priscilla Ann Wagner, interpretata da Cailee Spaeny, e la sua storia d'amore con il il Re del Rock'n'Roll.

Il progetto si basa sul libro autobiografico Elvis and Me scritto da Priscilla Presley, e porta sul grande schermo gli anni in cui Priscilla era una teenager fino al suo arrivo a Graceland, che è diventata la sua casa, ma anche una prigione. Sofia Coppola tempo fa durante un'intervista ha spiegato cosa le ha permesso di immedesimarsi nella storia dell'ex moglie di Elvis. Il film uscirà nelle sale statunitensi il 3 novembre.

Inoltre Elordi reciterà in Oh, Canada diretto da Paul Schrader al fianco di Richard Gere e in Saltburn del regista Emerald Fennell.