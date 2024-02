Superman: Legacy, Dua Lipa scriverà una canzone per il film di James Gunn?

Nel corso di un'intervista concessa a Variety, Dua Lipa ha confessato di essere una grande fan di Superman e di voler in qualche modo onorare la figura del padre dei supereroi. C'è chi ha letto questa dichiarazione come una possibile conferma della sua presenza in Superman: Legacy di James Gunn.

Queste le esatte parole della popstar, recentemente apparsa in Argylle - La super spia, al fianco di un altro Superman, Henry Cavill: "Sono fan del personaggio da anni e voglio creare una canzone perfetta che onori la sua eredità".

Nella sua dichiarazione di voler creare una canzone che onori l'eredità di Superman, Dua Lipa ha mostrato il suo profondo affetto e la sua ammirazione per l'Uomo d'Acciaio. Sebbene questa affermazione possa sembrare un'anticipazione della sua partecipazione al film di Gunn, è importante notare che la cantante non ha confermato esplicitamente alcuna potenziale notizia di casting.

Di recente, il cast di Superman: Legacy di James Gunn si è riunito ufficialmente ad Atlanta dopo una lettura dello script in vista delle riprese. In onore dell'evento, lo sceneggiatore e regista ha postato su Instagram la prima foto di gruppo del cast.

Superman: Legacy, David Corenswet: "Il mio Clark? Ottimista e positivo, non cupo e feroce come Henry Cavill"

Accanto protagonista interpretato da David Corenswet, Rachel Brosnahan avrà il ruolo di Lois Lane. Dato che Nicholas Hoult interpreta Lex Luthor, i fan avranno notato che nella foto si è rasato la testa. Insieme a loro, Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillon (Guy Gardner), Isabela Mercad (Hawkgirl), Anthony Carrigan (Metamorpho) e altri ancora.