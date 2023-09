Superman: Legacy, David Corenswet si sta preparando alle riprese, ma la data di uscita potrebbe slittare

Superman: Legacy sarà il nuovo film della DC che porterà sugli schermi le avventure di Clark Kent e David Corenswet, che ha ottenuto l'ambito ruolo, sembra si stia preparando fisicamente alle riprese.

In alcune foto condivise da JustJared, l'attore sta infatti aspettando un taxi per andare in aeroporto e il suo look, con barba lunga e capelli ricci, ha fatto ricordare a molti fan Henry Cavill.

I ritardi nella produzione

Tre mesi fa James Gunn aveva annunciato che sarebbe stato David Corenswet la star di Superman: Legacy accanto a Rachel Brosnahan, che sarà Lois Lane. Gli scioperi che hanno fermato Hollywood, tuttavia, hanno ostacolato l'inizio delle riprese. La data di uscita del film, prevista per il luglio 2025, secondo alcuni report, potrebbe forse slittare, anche se attualmente l'inizio dei ciak è previsto per la primavera 2024

Superman: Legacy, chi è il nuovo Clark Kent

Gunn, inoltre, che è regista e sceneggiatore del progetto, rispondendo ai fan su Threads ha spiegato che durante lo sciopero non è rimasto inattivo, alimentando quindi le ipotesi che la tabella di marcia venga rispettata.

Il filmmaker ha sottolineato: "Non potevo scrivere durante lo sciopero degli sceneggiatori, ma potevo dirigere, ovvero lavorare ai design, agli storyboard...".

Nonostante James non abbia quindi potuto compiere modifiche allo script o lavorare con i suoi attori, la preparazione per l'inizio del lavoro su Superman: Legacy non si sarebbe mai interrotta.