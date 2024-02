Superman: Legacy, David Corenswet prima e dopo la trasformazione, le foto a confronto

Le nuove foto andate virali sui social mostrano l'incredibile trasformazione fisica di David Corenswet per entrare nei panni di Superman in Superman: Legacy.

L'impegno dell'attore David Corenswet per diventare l'Uomo d'Acciaio è visivamente tangibile nelle ultime foto che stanno andando virali sui social. Tra il maggio 2023 e il novembre 2023, è evidente che Corenswet ha messo su un bel po' di muscoli. Sebbene sia rimasto per lo più lontano dagli occhi del pubblico dopo l'ultimo scatto, è probabile che il suo fisico subisca un altro cambiamento radicale prima dell'inizio delle riprese di Superman: Legacy il mese prossimo.

Di seguito potete dare un'occhiata al collage andato virale, che mostra il corpo di David Corenswet prima e dopo la preparazione fisica per il ruolo di Superman:

A evolução física de David Corenswet, o novo Superman ???? pic.twitter.com/RGZVvqSe1y — Universo DC Brasil (@DCNewsBrasil) February 7, 2024

Superman: Legacy

Superman: Legacy, il film diretto e scritto da James Gunn, è interpretato da David Corenswet nel ruolo di Kal-El/Clark Kent, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner/Lanterna Verde, Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific, Sean Gunn nel ruolo di Maxwell Lord, María Gabriela de Faría nel ruolo di The Engineer e Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho. Inoltre, Gunn ha confermato che Nicholas Hoult interpreterà Lex Luthor nel film. Attualmente previsto per l'11 luglio 2025, Superman: Legacy è il primo film del reboot del DCEU di Gunn. Le riprese dovrebbero iniziare in primavera.