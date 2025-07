Superman: Krypto in versione Funko POP! semina il caos in un divertente corto animato

Funko ha realizzato un adorabile corto animato per presentare la linea di prodotti realizzati per il lancio di Superman.

Sui profili social dell'azienda è stato infatti condiviso un breve video ispirato alle avventure del supercane Krypto.

Il video animato di Funko POP!

Nello spot animato si vede Superman mentre gioca con il suo amico lanciandogli un osso. Krypto corre quindi intorno al mondo causando qualche problema a Lois Lane, mentre è nella sede del Daily Planet, e a Lex Luthor, negli uffici di Luthorcorp.

Il video si conclude mostrando le foto dei Funko POP! ispirati al film scritto e diretto da James Gunn, tra cui anche le versioni Jumbo e i portachiavi della nuova versione di Clark Kent interpretata da David Corenswet.

Gli interpreti del film

Il cast del ritorno del supereroe sul grande schermo di cui potete leggere la nostra recensione, oltre al protagonista David Corenswet ("Twisters", "Hollywood") nella parte del protagonista Clark Kent, è composto da Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") come Lois Lane, e Nicholas Hoult (la saga di "X-Men", "Giurato numero 2") nei panni di Lex Luthor.

Tra gli interpreti ci sono poi Edi Gathegi ("For All Mankind"), Anthony Carrigan ("Barry", "Gotham"), Nathan Fillion (la saga dei "Guardiani della galassia", "The Suicide Squad"), Isabela Merced ("Alien Romulus"), Skyler Gisondo ("Licorice Pizza", "Booksmart"), Sara Sampaio ("At Midnight"), María Gabriela de Faría ("The Moodys"), Wendell Pierce ("Selma", il "Jack Ryan" di Tom Clancy), Alan Tudyk ("Andor"), Pruitt Taylor Vince ("Bird Box") e Neva Howell ("Greedy People").

James Gunn ha scritto e diretto il film che sembra raggiungerà quota 115 milioni di dollari nel weekend del suo debutto nelle sale, dopo i promettenti 22.5 milioni di dollari ottenuti con le anteprime sul mercato statunitense.