Superman: J.J. Abrams produrrà il nuovo film scritto da Ta-Nehisi Coates

Superman tornerà sullo schermo con un nuovo film scritto da Ta-Nehisi Coates e prodotto da J.J. Abrams. Attualmente non è stato rivelato in modo ufficiale se il ruolo di Clark Kent sarà nuovamente interpretato da Henry Cavill o verrà scelto un altro attore per l'iconico ruolo.

Il progetto riporterà il supereroe dei fumetti della DC nelle sale dopo L'uomo d'acciaio, realizzato nel 2013 dal regista Zack Snyder. Superman era poi apparso anche in Batman vs Superman: Dawn of Justice e in Justice League.

Attualmente il film dedicato a Superman non ha ancora un regista coinvolto e, trattandosi apparentemente di un reboot, potrebbe essere imminente la ricerca di un nuovo attore a cui affidare la parte.

J.J. Abrams ha dichiarato in un comunicato: "C'è una storia nuova, potente ed emozionante di Superman ancora da raccontare. Non potremmo essere più elettrizzati nel lavorare con il brillante Ta-Nehisi Coates per aiutare a portare questa storia sul grande schermo e siamo incredibilmente grati al team di Warner Bros per l'opportunità".

Coates ha aggiunto: "Essere invitati nel DC Extended Universe dalla Warner Bros, DC Films e Bad Robot è un onore".

Toby Emmerich, a capo di Warner Bros. Pictures Grou, ha sottolineato: "Between the World and Me di Ta-Nehisi Coates ha aperto una finestra e ha cambiato il mondo in cui molti di noi guardano il mondo. Siamo certi che il suo approccio a Superman darà ai fan un modo nuovo ed eccitante di vedere l'Uomo d'acciaio".

Coates ha scritto progetti molto acclamati come The Beautiful Struggle, The Water Dancer e ha collaborato con Marvel per le serie a fumetti dedicate a Black Panther e Captain America.