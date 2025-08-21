Superman: James Gunn svela da quanti film sarà composta la sua Super-Saga

Il regista ha anticipato ai fan l'estensione della saga dedicata a Superman e ai membri della sua famiglia che comporranno una storia più ampia all'interno del DCU

C'è molta curiosità intorno ai piani di James Gunn per la sua "Superman Saga", soprattutto perché il suo prossimo film non sarà un semplice sequel di Superman ma lo ha descritto come un film sulla "Super-Family" che mette l'Uomo d'Acciaio al centro della scena.

Superman è uscito nelle sale il mese scorso, mentre Supergirl sarà il capitolo successivo del DCU al cinema e uscirà nelle sale il prossimo giugno. Gunn ha già confermato che il suo misterioso sequel arriverà probabilmente nel 2027, ma sembra che sarà solo la terza parte di un progetto di quattro film.

In una nuova intervista, il co-CEO dei DC Studios ha riflettuto sui suoi piani e si è lasciato sfuggire: "Qual è la storia a lungo termine che sto raccontando qui? Qual è la storia che racconterò su Superman in quattro film?".

Superman: David Corenswet in una foto del film

La nuova ed entusiasmante "Superman Saga" di James Gunn

L'approccio di Gunn alla costruzione del suo mondo condiviso è certamente molto diverso da quello dei Marvel Studios e ben lontano dal precedente tentativo della Warner Bros. con il fallimentare DCEU. Resta da vedere se lui e Peter Safran riusciranno a ottenere il successo che desiderano.

Per quanto riguarda il quarto capitolo di questa saga di Superman, un film sulla Justice League (o sull'attuale Justice Gang?) probabiolmen te sarà il capitolo finale, a meno che tutto questo non stia portando a un più semplice Superman 2. Per ora, Gunn sembra si stia divertendo a stuzzicare i fan senza rivelare troppo.

In una notizia correlata, Gunn ha anche confermato che i cortometraggi su Krypto (uno dei quali è stato incluso nella versione digitale di Superman) non faranno parte del canone DCU. Questo li renderà tecnicamente il primo progetto "Elseworlds" dei DC Studios.

Superman: una sequenza

Superman, cosa dicono i numeri al box-office?

Trascorso più di un mese dalla sua uscita nelle sale, Superman ha raggiunto i 597,4 milioni di dollari in tutto il mondo e dovrebbe superare i 600 milioni di dollari il prossimo fine settimana (si prevede un totale finale compreso tra 605 e 620 milioni di dollari).

Alla fine, Superman avrà battuto I Fantastici 4: Gli Inizi di circa 100 milioni di dollari, una vittoria impressionante per la DC Studios, leggermente smorzata dal fatto che la produzione e la commercializzazione del film sono costate, secondo quanto riportato, 50 milioni di dollari in più. Tuttavia, non riuscirà probabilmente a superare l'incasso globale de L'uomo d'acciaio (670 milioni di dollari), anche se il film di Zack Snyder uscì in un periodo completamente diverso e in una situazione difficilmente paragonabile a quella odierna.