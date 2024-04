Superman: James Gunn svela il logo e anticipa 'l'estate di Superman' nel 2025

James Gunn è intervenuto via streaming al CinemaCon di Las Vegas durante il panel della Warner Bros. per anticipare nuovi dettagli riguardanti Superman, il film che inaugurerà il nuovo DC Universe al cinema il prossimo anno. Gunn ha anticipato quindi che andrà in scena "l'estate di Superman".

Durante la presentazione della Warner Bros. Discovery, infatti, è stato mostrato un video di Gunn in cui si annunciava che il cast di Superman sarà presente al CinemaCon l'anno prossimo per dare il via all'"estate di Superman", rivelando anche il logo del film in dettaglio.

Il nuovo logo di Superman

Il logo del film di Superman è stato descritto di un rosso e giallo brillante, simile al design del logo del costume che il regista aveva precedentemente svelato. Inoltre, Gunn ha dichiarato: "Non vedo l'ora di essere a Las Vegas con tutti voi l'anno prossimo per dare il via all'estate di Superman".

Superman: Legacy, una foto del cast

Quando Gunn ha condiviso un primo sguardo al nuovo logo di Superman all'inizio delle riprese, e per il grande pubblico è stata sicuramente una novità assoluta. Tuttavia, Gunn ha utilizzato una delle iterazioni più iconiche del simbolo della Casa di El, tratta direttamente dalla famigerata storyline Kingdom Come di Mark Waid e Alex Ross. In quella storia, il simbolo di Superman ha uno sfondo nero, anziché presentare i tradizionali colori rosso e giallo.

Questa è anche la seconda volta che la DC presenta il logo di Kingdom Come in live-action, dopo che era stato adattato nell'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite dell'Arrowverse con l'iterazione di Brandon Routh del personaggio.

Superman di James Gunn verrà girato interamente in IMAX

Anche se sarebbe stato divertente vedere il cast di Superman al CinemaCon, è decisamente troppo presto, dato che Gunn ha dichiarato che al momento è stato girato meno del 20% del film. Tuttavia, dato che l'anno prossimo inizierà la "Summer of Superman", sarà bello vedere il primo film del DC Universe sotto i riflettori di uno dei più grandi eventi cinematografici del settore.